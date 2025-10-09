Abogado de Pablo Benegas denuncia “mala praxis fiscal”

El abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos calificó como una “mala praxis fiscal” el desarrollo del juicio en el caso que involucra al artista Pablo Benegas, declarado culpable del abuso sexual de una niña de 11 años en noviembre de 2023.

El Tribunal de Sentencia también lo halló responsable de producción de pornografía infantil, al considerar probado que filmó las partes íntimas de la víctima. Sin embargo, fue absuelto por duda en los hechos de proxenetismo y coacción sexual.

Duarte Cacavelos cuestionó que la Fiscalía haya llegado al juicio oral sin verificar ni contrastar los testimonios presentados en cámara Gesell, ni cotejar las evidencias digitales que sustentaban la acusación.

“Se trató de un caso investigado con deficiencias técnicas graves. No se revisó si los videos eran auténticos, y aun así se sostuvo que las menores estaban drogadas o dormidas sin prueba científica alguna”, apuntó.

“Una cadena institucional que falló”, según abogado

El abogado sostuvo que el caso exhibe la inoperancia de todo un sistema. “Así como la Fiscalía funge de investigadora, también tenemos un Ministerio y una Defensoría de la Niñez, además de otras instituciones que deberían haber actuado. Ninguna cumplió su función”.

Según Duarte Cacavelos, el tribunal descartó dos hechos punibles y centró la condena en una evidencia cuya validez debería haber sido cuestionada. “El material digital fue extraído de un celular que estuvo bajo control del Ministerio Público. Hubo manipulación: los archivos fueron copiados, reenviados y borrados. Es un procedimiento irregular”, denunció.

El letrado aseguró que el video presentado como prueba clave tiene origen dudoso. “El archivo ingresó como un mensaje de WhatsApp en el celular de Pablo Benegas”, explicó.

Añadió que el teléfono del músico fue abierto por asistentes fiscales sin presencia de defensa. “Benegas estaba asustado y sin abogado al momento del allanamiento. Dio la clave, y desde su dispositivo se enviaron archivos al celular de un funcionario fiscal”, sostuvo.

Duarte Cacavelos habló sobre una apelación. “Estoy conforme con que los cargos más graves, como el supuesto suministro de drogas o el traslado forzoso, fueron descartados. Pero lo que se mantuvo no se sostiene jurídicamente. Cualquier tribunal serio debe analizar con rigor la validez de ese video”, afirmó.