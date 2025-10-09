Juicio a juez de Paz de Ybycuí por prevaricato sigue con testificales

El juicio oral y público al juez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú Martínez por supuesto prevaricato está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres.

En la jornada de este jueves 9, está prevista la continuidad de la audiencia con testificales.

La acusación presentada por la fiscala de delitos económicos Natalia Cacavelos y que el fiscal Leonardi Guerrero sostiene en juicio, es que el magistrado habría incurrido en prevaricato al dar trámite a una acción civil pese a no estaban dadas las condiciones para ello.

Los datos señalan que en el 8 de noviembre de 2021, en la causa “Julio Cesar Martinez Isasi c/ Reinaldo Benitez Gómez s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo” el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú dictó la providencia en la que dio por iniciada la acción preparatoria en el marco de un juicio ejecutivo por parte de Julio Martínez Isasi contra Reinaldo Benítez Gómez.

La acusación por supuesto prevaricato

Para ello, se basó en un recibo de dinero con fecha 13 de agosto de 2021 por valor de G. 24.500.000. Además, firmó el A.I. Nº 207 del 16 de noviembre de 2021, documento a través del cual resolvió hacer efectivo el apercibimiento contra el demandado Reinaldo Benítez, así como tener por iniciado el juicio ejecutivo promovido por Julio Martínez para que dé pago a la suma de dinero exigida.

También, decretó el embargo ejecutivo de bienes hasta cubrir el valor de la deuda y libró mandamiento de intimación de pago, embargo y secuestro de un camión de marca Mercedes Benz modelo 814, año 1997 del poder de Rodolfo Vega y entregó al demandante Julio Cesar Martínez Isasi en calidad de depositario judicial sin haber justificado la procedencia y pertinencia de la acción.

En sus alegatos iniciales, el fiscal Guerrero destacó que los documentos bases de la demanda, recibo de dinero y contrato, no contienen la fuerza de ley necesaria para la admisión de una acción preparatoria de juicio ejecutivo y además, la firma obrante en el contrato privado de compra venta del camión Mercedes Benz, de fecha 13 de agosto del 2021, no corresponde al vendedor Reinaldo Benítez.

“El Sr. Rodolfo Vega presentó en la demanda un incidente de Tercería de Dominio acreditando con documentos que es el dueño del camión afectado de donde surge que adquirió del Sr. Inocencio Torres por contrato privado en fecha 17 de julio del 2017, quien, a su vez, había comprado del Sr. Miguel José Giménez Duchin en fecha 08 de abril del 2016″ explicó Guerrero.

Fiscalía acusó al juez de Paz y a dos supuestos cómplices

Según la Fiscalía, con esta acción el juez acusado actuó en contravención con lo establecido en los artículos Art.439, 443, 448, 450, y 461 del Código Procesal Civil e incurrió en el delito previsto en el articulo Art. 305 Inc. 1) del Código Penal, prevaricato.

En esta causa también están acusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez, como supuesta apropiación y prevaricato, este último como cómplices del juez de Paz acusado. El proceso abierto a estar personas se tramitó por separado y posteriormente, se dispuso la acumulación de ambas causas para el juicio .