Lanzan en Villarrica la campaña “Ñande Yvy: Consumí sano, cuidá tu tierra” para promover el consumo responsable y la producción orgánica

En la plaza Ybaroty se realizó el lanzamiento oficial de la campaña “Ñande Yvy: Consumí sano, cuidá tu tierra”, que busca promover el consumo consciente de alimentos orgánicos y agroecológicos, respaldar la producción local y sensibilizar sobre el cuidado del medioambiente.

La iniciativa forma parte del proyecto “Desarrollo inclusivo y sostenible en poblaciones rurales vulnerables de la Región Oriental del Paraguay a través de iniciativas productivas innovadoras”, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación ETEA, con ejecución del Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo – Alter Vida.

El ingeniero Mario Paredes, representante de Alter Vida, explicó que el proyecto trabaja actualmente con unas 320 familias productoras de la agricultura familiar campesina en los departamentos de Guairá y Paraguarí, cuyas fincas cuentan con certificación orgánica de la empresa APRO y control del Senave.

“Se acompaña a las familias en todo el proceso productivo, desde la siembra hasta la comercialización en ferias y mercados locales, asegurando que los productos mantengan su calidad orgánica”, señaló Paredes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Certifican como productores orgánicos a 98 agricultores de Guairá

El técnico agregó que el proyecto impulsa microagroindustrias rurales en Yataity y Paraguarí, donde mujeres procesan materias primas locales para obtener harinas naturales de remolacha, zanahoria, mandioca y calabaza, entre otros productos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estas pequeñas agroindustrias permiten agregar valor a la producción y generar ingresos adicionales en las comunidades rurales”, destacó.

Asimismo, se desarrollan programas con jóvenes emprendedores de los distritos de Independencia y Villarrica, enfocados en el turismo rural y la gastronomía local. Según Paredes, los jóvenes reciben capacitación en alianza con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y apoyo en equipamientos para sus primeros emprendimientos.

En la zona de la Serranía del Ybytyruzú, se trabaja con iniciativas vinculadas a la oferta gastronómica y la producción de artesanías y recuerdos turísticos, aprovechando el flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

Lea más: Piden apoyo al MAG para potenciar producción orgánica y acabar con la “competencia desleal” en la exportación

Por su parte, la ingeniera Teresa Almada, de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), resaltó que el proyecto contribuye a la producción responsable y al manejo sostenible del suelo y los recursos hídricos.

“Producir sin agroquímicos implica cuidar tanto la salud del consumidor como la del productor y del medioambiente. También es una oportunidad para crear un mercado diferenciado para los productos agroecológicos”, sostuvo.

La representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) añadió que uno de los principales desafíos es concienciar a los consumidores sobre el valor agregado de los productos orgánicos e incentivar su incorporación en la dieta diaria.

Lea más: Floricultores invitan a visitar viveros para dar un toque primaveral al hogar

La campaña Ñande Yvy se extenderá en los distritos de Villarrica, Yataity e Independencia, con actividades de sensibilización, ferias, talleres y espacios de intercambio entre productores y consumidores.