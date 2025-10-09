MOPC agenda obras para San Pedro, pero se “olvida” de las rutas asfaltadas destruidas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) incluyó al departamento de San Pedro en su listado de obras a ser licitadas próximamente, pero no contempla la reparación de tramos asfaltados gravemente deteriorados. Estos trayectos representan un riesgo constante para los usuarios y fueron motivo de múltiples reclamos ciudadanos.

En el listado de obras para llamados a licitación de la Dirección de Caminos Vecinales del MOPC se incluyen intervenciones en tramos como Fondo San Blas - Potrero Naranjo - San Pedro Poty; Naranjaty (ruta PY11) - Colonia Barbero - Colonia Moreira, y el trayecto de la ruta PY08 (ex Ruta 3), por Paso Tuna (distrito de Lima) hasta Nueva Germania, entre otras vías rurales y puentes.

Sin embargo, no figura ninguna acción concreta para reparar rutas asfaltadas clave, como la que conecta San Pedro de Ycuamandyyú con Concepción o el camino que conduce a Puerto Jejuí, que se encuentra en ruinas.

Entre los reclamos ignorados por el MOPC, uno de los más simbólicos ocurrió el 10 de abril de este año, cuando la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, en señal de protesta, enripió tres kilómetros de una ruta asfaltada que conecta el centro urbano con el turístico Puerto Jejuí. La medida fue tomada por el intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC), quien denunció que la vía es peligrosa para los usuarios.

“Esto no es joda; este tramo es muy peligroso, hicimos muchos reclamos al MOPC. Tuvimos que perfilar el asfaltado, algo ilógico. Muchos no van a entender, pero esto es una barbaridad”, dijo en su momento el jefe comunal. Actualmente, el trayecto se encuentra en peores condiciones.

La mencionada ruta fue construida por la empresa Benito Roggio e Hijos SA. En 2021, antes de su entrega oficial, ya presentaba importante deterioro. Pese a reparaciones puntuales y arreglos “comunitarios”, los problemas persisten.

Una situación similar se presenta en la ruta PY08, en el tramo de 100 km entre San Estanislao y Santa Rosa del Aguaray, donde los baches son cada vez más grandes. En ese sector ya se registraron accidentes mortales, como el de un motociclista que murió tras caer en uno de los pozos.

La vía fue declarada en emergencia, pero las reparaciones aún no se iniciaron.

Se aguarda que la próxima semana se realice la apertura de sobres de ofertas para la adjudicación de las obras de reparación de este tramo.

Aunque la población valora las obras previstas para la región, existe una creciente indignación por la falta de atención a las rutas ya existentes, que están en estado deplorable. Los ciudadanos exigen que el MOPC también realice el mantenimiento y las reparaciones de lo que ya está construido, especialmente de aquellas rutas donde las malas condiciones causaron accidentes mortales.