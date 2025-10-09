Niño indígena muere atropellado por camión en Caaguazú

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 17:50, cuando el menor, identificado como A.A.G., de la parcialidad Mbya Guaraní, intentó cruzar la ruta junto a otros niños, siendo embestido por un camión de la marca Toyota, modelo Dina, color gris, con chapa AATS 471, perteneciente a la empresa “Alimentos para mi País”.

Los niños tenían como objetivo llegar a un arroyito que se encuentra al costado de la ruta, donde suelen acudir para asearse.

El vehículo era conducido por Nery Gustavo Barreto, de 57 años, domiciliado en Coronel Oviedo, quien fue aprehendido por efectivos de la Comisaría 2ª de Caaguazú. El resultado del alcotest fue negativo, según confirmaron fuentes policiales.

El menor falleció de manera instantánea a causa del impacto. Era hijo de Blasida González, de 35 años, y residía con su familia en la comunidad indígena San Isidro Arroyo Guazú, del mismo distrito.

Representantes del Ministerio Público, así como personal de Criminalística y un médico forense, acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y los peritajes correspondientes. El caso quedó a cargo de la unidad fiscal de turno de Caaguazú.