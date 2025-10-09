Sedeco activa alerta por fallas en un modelo de vehículo: esto es lo que advierten

La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) informó que la empresa Santa Rosa Paraguay S.A., representante de Renault, lanzó una campaña preventiva para los modelos Kwid fabricados entre mayo de 2021 y mayo de 2023. Se detectó una posible falla en el eje trasero que podría provocar accidentes por pérdida de estabilidad. La revisión será gratuita.