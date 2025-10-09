Sedeco activa alerta por fallas en un modelo de vehículo: esto es lo que advierten

La Sedeco emitió una alerta de producto tras recibir la notificación del proveedor Santa Rosa Paraguay S.A., representante de la marca Renault, sobre una falla potencial en el modelo Kwid, fabricado en Brasil entre el 5 y el 12 de mayo de los años 2021 y 2023.
El problema afecta a vehículos comercializados en Paraguay, según el comunicado oficial. La alerta se enmarca en el cumplimiento del Artículo 34° de la Ley N° 1334/1998 y el Decreto N° 3039/2019, que obligan a los proveedores a informar riesgos detectados en productos que puedan comprometer la seguridad de los consumidores.
Falla en el eje trasero: riesgo de accidente
El motivo de esta alerta es el posible agrietamiento o ruptura de la carcasa de montaje del eje trasero bajo condiciones de uso severo. Según informaron, esta falla podría generar una pérdida de control del vehículo y provocar desviaciones hacia uno de los lados durante la conducción.
Los 377 vehículos comercializados en Paraguay durante el periodo señalado deben ser verificados de forma urgente, mientras que no hay unidades en stock sin vender.
Sedeco insta a los propietarios a agendar la revisión gratuita en cualquiera de los concesionarios oficiales Renault.
La institución también recordó que el consumidor no debe asumir ningún costo por la reparación, y en caso de falta de respuesta o incumplimiento del proveedor, los afectados pueden comunicarse directamente con la Sedeco al (021) 524 455 para realizar el reclamo correspondiente.