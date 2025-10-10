Asegurados denuncian falta de atención en urgencias del IPS Ingavi

Anoche, numerosos asegurados denunciaron demoras y falta de asistencia en el hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

Un paciente relató que llegó al servicio de urgencias del IPS Ingavi a las 21:00 por un caso considerado urgente. Sin embargo, pasada la medianoche se vio obligado a retirarse sin haber sido atendido.

Otra asegurada también expuso su malestar ante las condiciones del lugar. Señaló que no hay suficientes sillas de ruedas para los pacientes y que las pocas disponibles se encuentran en mal estado.

Lea más: Negligencia de la Procuraduría en caso de IPS tuvo detrás a amigo del clan González

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mujer denunció además que su hijo, quien llegó con una hemorragia interna en la sonda vesical, no recibió asistencia del personal de enfermería, pese a la gravedad del cuadro.