Negligencia de la Procuraduría en caso de IPS tuvo detrás a amigo del clan González

La Municipalidad de Asunción, en el año 2023, promovió un juicio de ejecución de resoluciones administrativas contra el Instituto de Previsión Social (IPS) con el objetivo de cobrar una deuda tributaria que ascendía a G. 75.235 millones, casi 10 millones de dólares americanos.

En 2024, tras recibir un revés en primera instancia judicial el 21 de diciembre de 2023, el IPS bajo la dirección jurídica de José “Jose’i” González Maldonado dio intervención en el millonario caso a la Procuraduría General de la República (PGR), entonces bajo la dirección de su hermano, Marco Aurelio González.

Según confirmó el mismo José González en comunicación con ABC, el procurador general presentó un recurso de apelación y nulidad junto con el procurador delegado Alejandro Koopmann Riego.

Entre el 20 y el 28 de agosto de 2024, la PGR tuvo que argumentar el recurso interpuesto; sin embargo, no lo hicieron, por lo que el 4 de setiembre el Tribunal de Apelación que entendió el caso declaró desiertos los recursos interpuestos e imponiendo costas a la Procuraduría, a favor del abogado tercerizado de la comuna, Andrés Simón Flecha.

El proceder resulta sospechoso, ya que en vez de argumentar el recurso o desistir de presentarlo, dejó que se genere un revés.

Todos muy cercanos

Según consta en fuentes públicas, Koopmann es procurador delegado desde febrero de 2024. Sin embargo, la amistad con Marco Aurelio y José se generó mucho antes, durante su activismo gremial en la Facultad de Derecho UNA, donde fue presidente del Centro de Estudiantes.

Koopmann aparece en varias fotos con los hermanos González, mostrando que ambos eran del equipo político del “significativamente corrupto” para EE.UU., Jorge Bogarín Alfonso y del actual miembro del Consejo de la Magistratura (CM) Gerardo Bobadilla. Ya en agosto de 2017, durante su graduación cómo abogado, Alejandro Koopmann mostraba su cercanía con Marco Aurelio y José González.

Posteriormente, el 9 de julio de 2023, poco antes de la elección de Bobadilla ante el CM, se volvió a mostrar con ellos en redes sociales brindando apoyo político.