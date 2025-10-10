Choferes de plataforma se movilizarán contra la inseguridad

Los conductores de autos y motos, de las diferentes plataformas (Bolt, Muv y Uber), están organizando una gran movilización para el próximo miércoles 15. El lugar de encuentro será frente a la Comandancia de la Policía a las 09:00 y se movilizarán hasta el Congreso.

El evento es impulsado por la Asociación de Motociclistas de Plataformas (Ampopla), y cuenta con el apoyo de la Federación de Conductores de Plataforma del Paraguay.

“Como conductores de plataformas estamos organizando esta movilización por la inseguridad que estamos pasando últimamente”, indicó Rodrigo Armoa Rodríguez.

Cuando fue consultado sobre el tiempo que se manifestarán, atendiendo que en ese lapso el servicio se verá afectado, señaló que no tiene establecido un tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Conductores de plataformas harán lobby para que el Congreso trate ley que les dará protección

Seguido dejó en claro: “Es una marcha pacífica en reclamo por la seguridad y en busca de una ley que nos ampare, que nos proteja, ya que muchos de los compañeros fueron víctimas de asaltos, muerte y seguimos con la misma de siempre”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que hace un tiempo presentaron un proyecto de ley, pero que nunca fueron escuchados por las autoridades. “Ya estamos cansados”.