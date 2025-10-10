Hijo de “Lalo” Gomes está en módulo de cerrado especial junto a otros perfiles de alto nivel

En el módulo del régimen de cerrado especial de la penitenciaría Martín Mendoza, de Emboscada, se encuentra recluido Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del abatido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Su traslado, que se realizó desde el Centro de Reinserción Social (Cereso), Itapúa, vía aérea, se dio por orden del juez Osmar Legal, luego de que se dieron a conocer chats de Rodrigues Gomes en los que habría expresado su intención de matar al fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Colombia en el año 2022 por sicarios, 19 meses antes de que suceda el atentado.

“Está en el módulo del régimen de cerrado especial donde tenemos otros altos perfiles, los más complejos de la administración del sistema penitenciario nacional y del crimen organizado”, indicó Rodrigo Nicora, ministro de Justicia en contacto con A La Gran 730, de ABC Cardinal.

La investigación de Alexandre se da en el marco de la causa Pavo Real II, por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Los chats que se dieron a conocer dnde Rodrigues Gomes expresó su intención de matar a Pecci forman parte de las pruebas documentales extraídas para este proceso.

Proteger a Rodrigues Gomes

Nicora destacó que en este caso se habla mucho siempre de proteger a este tipo de perfiles por la información que puedan llegar a tener, lo que representa un gran desafío para el ministerio a su cargo.

“Está en custodia segura en este momento en este centro penitenciario que tiene las instalaciones necesarias para llevar adelante esta tarea. De las 19.650 personas privadas de libertad, este representa un desafío para nosotros porque son altos perfiles, ya sea por el hecho punible cometido o por el riesgo que pueda tener esa persona o para terceros”, aseguró.