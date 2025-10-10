Hijo de Lalo prometió liberar zona a cambio de “matar” a dos del EPP, según chats

El extenso informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos de la Policía Nacional (SIU), además de hacer mención a extractos en los cuales se cita supuestas intenciones de “matar” al asesinado fiscal Marcelo Pecci, muestra capturas en las cuales el hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, prometió al presunto pistolero Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, una zona liberada para plantar “yerba” por dos años. El único requisito era que tenían que “eliminar” a dos miembros del autodenominado EPP.

Según el documento elaborado a partir de mensajes remitidos por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) a la Fiscalía paraguaya, Rodrigues Gomes escribió el 4 de setiembre de 2020 a Anderson Ríos Vilhalva: “Mano yo estoy diciendo que vas ayudar tema d (de) eep. Incluso me fui (a) horqueta hoy cn (con) Humberto. Le voy hacer viajar a uno ya semana que viene, dps (después) otro. Todos lo que (les) apoyan amboviajata. Si mano” (sic).

El reporte –que se menciona en la acusación presentada en agosto pasado contra Alexandre Rodrigues Gomes, pero sin estos detalles específicos– describe en el análisis que Rodrigues Gomes, con el pin 67BADE, comentó a Ríos Vilhalva, con el pin DHPLPXD, habilitado con el alias BRUTUS, sobre la posibilidad de “matar” a miembros de ese grupo criminal. No se muestra si hubo alguna respuesta por parte del presunto pistolero, que entonces estaba recluido en la Agrupación Especializada en el marco de las supuestas conexiones con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, supuesto organizador del asesinato del periodista Leo Veras.

Pedido de ayuda

Tras esta conversación, en la documentación se presenta una captura de mensajes extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Según la captura del 7 de setiembre de 2020, Lalo Gomes escribió a su hijo un pedido de ayuda de Marito, aparentemente haciendo referencia al expresidente de la República de aquel momento, Mario Abdo Benítez. “Decile a ese amigo si puede ayudar a resolver el tema EPP. Marito me pidió ayuda. Si se le ayuda el libera la zona por 2 años me dijo en Arroyito” (sic), escribió Lalo a su hijo, Alexandre Rodrigues. Este último, por su parte, respondió solo con un ok.

Gestiones para liberación

En el documento, el hilo de conversaciones muestra que para el 15 de setiembre de 2020, el hijo de Lalo Gomes escribió de vuelta en dos ocasiones con Anderson Ríos Vilhalva. En un primer contacto, Rodrigues Gomes le remitió que estaba viendo para su liberación.

En la segunda captura, en tanto, el hijo de Lalo le dijo que estaba viendo para liberarlo enseguida para “traficar”. “Mañana voy a la capital para eso” (sic), agregó Rodrigues Gomes.

Al día siguiente, el 16 de setiembre de 2020, Alexandre Rodrigues Gomes contactó de nuevo con Anderson Ríos Vilhalva para decirle que estaba viendo para su liberación. “Que tal Mano. Mano estoy viendo si consigo hasta lunes martes. Que salgas ya. Dps (después) va a dar un local para plantación d (de) yerba hasta 2 años. Que nadie cortar. Yayucaara unos 2 eep” (sic), escribió el hijo de Lalo Gomes.

Otra captura de esa misma fecha muestra que Rodrigues Gomes insistió con Ríos Vilhalva sobre una zona libre para plantar por dos años. “Yo no dije nada a él. Senad, ftc, Policía prohibido pasar cerda d (de) la zona d(de) plantación. Vine (a) asu (Asunción) solo p (para) eso. Hoy el nro 1. Presi”, escribió Alexandre.

Y siguió: “Va llamarle a la fiscala d (d) tu causa. X tema trata. Y tema pecci ya le va ordenar a pecci. Pecci que no moleste. Eso ya está mano. Esa hr que te envié msg (mensaje). Acabava d (de) hablar. Eso ya es un echo” (sic).

En otra conversación de ese mismo día, Alexandre Rodrigues dijo a Anderson Ríos Vilhalva que esa noche ya le avisaban sobre su liberación. “Ya le mando llamar a pecci y la fiscala. Orden del presi. Le dije al presi. El único que confío y garanto. Es ese amigo que está preso. Yo y lek nos fuimos. Necesito que le mande liberar” (sic), escribió Rodrigues Gomes.

Por último, ante una aparente respuesta recibida de Anderson Ríos Vilhalva, el hijo de Lalo Gomes le remitió: “No mano a él no interesa. Le dije el le c... a su niñera nomas. Y este tema d (de) periodista es injusto. Ahora se va pichar kkkkk. Orden de arriba” (sic).

En la acusación presentada por la Fiscalía contra Alexandre Gomes, por supuestos hechos de lavado de dinero, narcotráfico y otros, no se identifica al citado como “Presi” o “N° 1” y dice que podría entenderse como una figura jerárquica superior dentro de la estructura criminal.

“Ya está autorizado”

En el informe realizado por SIU se agregó una captura de un mensaje extraído del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, correspondiente al 17 de setiembre de 2020. Según el chat, Lalo contactó a su hijo Alexandre Rodrigues Gomes para avisarle que le llamó el “ministro” y “ ya está autorizado para soltar al amigo”. “La abogada tiene que hacer un pedido de revisión de medidas y pedir arresto domiciliario. Urgente!” (sic), escribió el extinto legislador colorado.

Alexandre Rodrigues le responde solo con un OK, mientras que Lalo agregó: “Tiene que conseguir un certificado médico por cualquier enfermedad” (sic).

En la documentación no se especifica la identidad del ministro. No obstante, los mensajes extraídos del celular de Lalo Gomes y publicados en febrero pasado revelaron intercambio de información del exministro del Interior Euclides Acevedo –durante la gestión de Abdo Benítez– con respecto a la situación procesal de Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe.

Por otro lado, en otra captura extraída de la plataforma Sky ECC muestra que Alexandre Rodrigues Gomes buscó contactar con Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, entonces recluido en la Agrupación Especializada. Según un chat del 22 de julio de 2020, el hijo de Lalo preguntó por Cachorrão porque quería contactar con un jefe del grupo criminal EPP, esto luego de que se encontrara un panfleto en la estancia de su padre, el fallecido diputado.