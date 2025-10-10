Video: trasladaron vía aérea al hijo de “Lalo” desde el Cereso a la cárcel de Emboscada

En cumplimiento del oficio Nº 399, firmado por el Juez Penal de Garantías Especializado contra el Crimen Organizado del Segundo Turno de la Capital, Osmar David Legal Troche, la Policía Nacional desplegó un operativo para el traslado de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado abatido Eulalio “Lalo” Gomes, al Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza” de Emboscada, ubicado en el departamento de Cordillera.

El traslado estuvo supervisado por el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, comisario principal Reinaldo Mauricio Téllez, y fue llevado a cabo por agentes de la Comisaría 115ª de la zona, con el acompañamiento de personal de las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), a cargo del subjefe, comisario Héctor Acuña.

El despliegue movilizó vía terrestre al interno de alta peligrosidad desde el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), ubicado en el distrito de Cambyretá, hasta el Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación. Posteriormente, el traslado fue concretado vía aérea.

La operación se desarrolló sin inconvenientes desde las 15:50 de este jueves, en cumplimiento de la orden de operaciones N° 1.288 de la Asesoría Jurídica de la Comandancia de la Policía Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Intento de asalto con balacera y resultado fatal en Cambyretá

Traslado de Rodrigues Gomes

La decisión fue tomada luego de que se dieran a conocer chats que revelan que tenía la intención de matar al fiscal Marcelo Pecci, 19 meses antes del crimen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El juez detalló, en otro momento, que los chats forman parte de las pruebas presentadas al Ministerio Público en el marco de la causa Pavo Real II, mediante la cual está siendo investigado Rodrigues Gomes por presunto lavado de dinero y narcotráfico. Detalló que son “algo nuevo” y forman parte de un informe que proviene de Europol y de la SIU de la Policía.

La penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, adonde el juez solicitó que sea remitido el procesado, es una de las prisiones del país que cuenta con módulos de seguridad máxima para albergar a personas privadas de su libertad de “alto perfil”, como Rodrigues Gomes.