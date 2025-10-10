Itá: pequeños productores tiran lechuga y denuncian persecución del Gobierno

Nuevamente, los pequeños productores del departamento Central están pasando por un momento de crisis, debido a que están tirando sus cosechas, especialmente verdeo, por la falta de mercado.

Los labriegos lamentaron el estado de abandono en que se encuentran de parte de las autoridades del Estado e incluso se sienten perseguidos por el Gobierno de Santiago Peña.

“Estamos pasando nuevamente por un momento difícil; por un lado, el abandono sistemático del Gobierno de Santiago Peña y, por el otro, las terribles persecuciones, porque están incautando la producción nacional, bajo el supuesto rótulo de lucha contra el contrabando”, denunció el dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), Rosalino López.

Dijo que el gobierno está realizando sendas operaciones e incautan tomates, zanahorias, piñas y hasta limones de la producción nacional.

El dirigente lamentó que muchos de los pequeños productores estén tirando sus cosechas de lechuga por la falta de venta y que la situación se extiende a otros productos como acelga, perejil, kuratu y cebollitas.

“Desde la FNC siempre cuestionamos la política de Estado contra el pequeño productor e incluso pensamos que existe una política intencional de abandono y de exterminio de los pequeños productores, y eso se refleja en los permanentes recortes del presupuesto para este sector”, expresó López.

El dirigente campesino indicó que el sector se siente perseguido por el Gobierno de Santiago Peña y que permanentemente se decomisan los productos nacionales, bajo el ropaje de lucha contra el contrabando.

“La política que utiliza el presidente Santiago Peña, supuestamente para combatir el contrabando, está persiguiendo a los pequeños productores, exigiendo guías de traslado, registros y factura legal, no estamos ajenos a todo esto, pero necesitamos apoyo del Estado”, expresó el dirigente.

Dijo que muchos productos como sandía, melón, piña, mamón e incluso limón, que estaban siendo trasladados al Mercado de Abasto, fueron decomisados, y que debido a este hecho ya nadie quiere realizar fletes, porque los camiones son retenidos.

Agregó que los propios productores exigen al Gobierno un registro y que un porcentaje de los impuestos que se pagan sean reinvertidos en los minilatifundistas, para que las pérdidas sean resarcidas.

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Jiménez, negó que exista persecución alguna de parte del Gobierno a los pequeños productores y que los controles son para evitar el contrabando.

“Estamos trabajando para evitar el contrabando y los vehículos son retenidos y controlados, porque tenemos que verificar el origen de los productos y no se trata de ninguna persecución”, expresó Jiménez.

Agregó que incluso los controles ayudan a verificar el volumen real de la producción y reconoció que existen muchas veces deficiencias en las asistencias, pero aseguró que desde el MAG están trabajando para mejorar y llegar a todos los sectores.

“Esta es la época de mucha producción de verdeo, porque se planta sin ninguna planificación y debemos trabajar juntos para poder contar con mercado seguro, es más, se debe diversificar la producción y no sobrecargar con un solo producto”, explicó el ministro.

Agregó que el presupuesto para el próximo año es de más de 420 mil millones de guaraníes, que aún no es lo ideal, pero que se busca cumplir con todos los sectores. Igualmente, prometió habilitar un buzón de quejas.