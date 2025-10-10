Lo que prometió Paraguay para postular a los Juegos Panamericanos 2031

Asunción fue elegida ciudad sede de los Juegos Panamericanos de mayores del 2031 tras ganar en la votación a Río (Brasil) hoy. La delegación nacional realizó una presentación de 40 minutos y obtuvo 53 votos a favor, por lo que ahora debe prepararse para recibir a millones de personas de todo el mundo, en una de las mayores fiestas deportivas a nivel mundial.

Durante esa presentación, Paraguay realizó varias promesas que deben cumplirse para el 2031. Algunas de las más importantes son:

Construir la Villa Panamericana (Mariano Roque Alonso)

Construir en el COP: un Estadio y pista de Atletismo y un nuevo polideportivo para 10.000 personas.

En la Secretaría Nacional de Deportes: Remodelar pabellones y ampliar estadios de gimnasia y tenis de mesa.

Construir una piscina de calentamiento en el Centro Acuático Nacional.

Ceremonia de apertura de los juegos en futuro estadio del Club Olimpia, el ODD, que debe estar listo para el 2031.

3 subsedes: Encarnación, San Bernardino e Itaipú.

Ampliación de presupuesto de overlay para agrandar en lo posible los aforos.

En cuanto a transporte y conectividad, el Gobierno también realizó importantes promesas:

Rutas aéreas directas y nuevas conexiones, como Miami y Santo Domingo, para el 2026.

Proyecto de carretera para conectar desde el aeropuerto internacional hasta la Villa Panamericana (MRA) y la SND.

Plan de carril panamericano.

Proyecto de tren de cercanías con parada en el Parque Olímpico.

Tren de cercanías: Peña pidió a Fepasa reducir costos del proyecto

Tren prometido para el 2027, pero sin señales de avance

Para los Juegos Panamericanos 2027, -certamen en el que Paraguay compitió para ser sede, pero terminó eligiéndose a Lima, Perú- Santiago Peña prometió contar con mejoras en infraestructura, como la renovación del aeropuerto y el tren de cercanías.

“Empezando luego por obras en el aeropuerto e incluso un tren de cercanías, harán que el nombre de Panam Sports retumbe durante décadas en mi país, como sinónimo, no solo de excelencia deportiva, sino también de desarrollo material y de infraestructura”, había declarado Peña durante una entrevista.

Esto dijo Santiago Peña sobre el cancelado tren de cercanías

Sin embargo, ese proyecto conjunto del tren de cercanías con Corea del Sur fue cancelado en setiembre del año pasado y se sigue sin contar con un plan concreto.

Pese a que se sigue hablando del tren y que forma parte del proyecto de reforma de transporte, el mismo ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, admitió en julio pasado que tiene “poca fe” de que se concrete.

“Al único que le tengo poca fe es al tren de cercanía, pero va a haber muchos proyectos… ese proyecto parece que tenemos que quitar, yo soy sincero”, expresó durante su ponencia en el Foro Internacional de Ingeniería “Fiing 2025”.

Ministro de Economía tiene "poca fe" en que tren de cercanías se concrete