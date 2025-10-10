Mafia de pagarés: jueza denuncia hostigamiento tras difusión de audios que revelan “viejas prácticas”

Abrumada por la viralización de audios que salpican incluso a ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el escándalo conocido como la “mafia de los pagarés”, la jueza de Paz interina de La Catedral 2° Turno, Marlene Barreto, “arremete” contra una ex funcionaria. En una confusa denuncia, Barreto pretende usar la ley de protección a la mujer para lograr medidas contra la persona que ella cree que compartió los materiales.

La magistrada, que llegó desde el Juzgado de Paz de General Resquín (San Pedro), presentó una denuncia ante el juzgado de Paz de Villa Morra, a cargo de Elvira Franco. La denuncia está relacionada a un supuesto hecho de violencia contra la mujer.

La persona denunciada forma parte de un grupo de siete funcionarios judiciales que la jueza Barreto puso a disposición, desde su llegada al juzgado de Paz de La Catedral 2° Turno, donde la magistrada fue asignada por la máxima autoridad judicial.

En su presentación, la jueza denuncia supuestos actos de hostigamientos y pide como medida de protección que se ordene el cese de actos de persecución y acoso en su contra, así como la prohibición de que la denunciada se refiera a la magistrada con términos peyorativos y denigrantes.

Lo contradictorio del caso es que la prueba ofrecida por la jueza Marlene Barreto es una grabación de audio, de sus propias declaraciones en una reunión con funcionarios, donde es ella misma -y no la denunciada- es quien se refiere a la supuesta complicidad con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el recibimiento de expedientes, en aparente irregularidad.

Cabe resaltar sobre la denuncia, que le jueza Marlene Barreto ataca que la grabación fue hecha sin su consentimiento, no así la veracidad de las declaraciones que se pueden escuchar en los audios filtrados.

Expedientes “por la ventana” y providencias “express”

Tras la suspensión sin goce de salario a la jueza de paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la máxima autoridad judicial asignó como interina de este juzgado a la magistrada Marlene Barreto, con la disposición de que se hagan las cosas correctamente y se cambie la situación del juzgado.

En ese marco se dispuso el inventario de los expedientes. Así, tras el estallido del escándalo de “la mafia de los pagarés”, el juzgado en cuestión se convirtió en el único que fue inventariado totalmente. Si bien hubo una renovación de funcionarios en el sitio, las viejas prácticas comenzaron a volver, según se desprende de los audios filtrados.

La jueza Marlene Barreto habría permitido el ingreso de expedientes “por la ventana”, es decir, los abogados llevaban los documentos directamente al despacho, sin que estos hayan pasado previamente por secretaría para que quede constancia, conforme indicaron las fuentes.

Entre otras prácticas irregulares en los últimos meses, reveladas por las fuentes, están el ingreso de expedientes sin cargo de abogado al despacho de la jueza y que, en la inmediatez posible contaban con providencias firmadas por la magistrada, agregaron las fuentes.

Las órdenes de pago de guaraníes, según aporte de las fuentes, muchas veces salían sin que se exprese el monto a abonarse, ni la fecha de expedición, quedando como una especia de “cheque en blanco”, pero sí con la firma de la jueza que actualmente interina el Juzgado.

Entre los expedientes ingresados se citan los de la “Compañía Administradora de Riesgos Sociedad Anónima (CARSA)”, “Finlatian Sociedad Anónima de Finanzas”, “Litoral Trading Sociedad de Responsabilidad Limitada”, “Negocios y Servicios Sociedad Anónima” y “Plan Urbano Sociedad Anónima”.

Expedientes de CARSA llegaban en cajas

Hasta el Juzgado de Paz de La Catedral 2° Turno, así como en otros juzgados de los demás distritos, según constan en documentos del Ministerio Público, se tramitaron expedientes de CARSA, en cuyo depósito se habían hallado en enero de este año, unos 10.000 expedientes de cobro de guaraníes que deberían haber estado en los juzgados.

Durante el interinazgo de Barreto los expedientes de esta casa de cobranzas siguieron ingresando, algunos “por la ventana” y eso lo señala la propia juez en los audios filtrados.

“Hay una cuestión que ustedes van a darse cuenta, piensen un poco... ¿de quién es CARSA? ¿de quién se dice que es CARSA?”, es la consulta que se escucha que la magistrada hace a sus funcionarios en un momento dado.

En este punto es preciso señalar que, uno de los accionistas de CARSA es Óscar Diesel Junghanns, hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel Junghanns.

“¿Quién nos mandó una caja enorme acá la otra vez... varias cajas si que luego?, la Corte”, revela la jueza Marelene Barreto posteriormente.

“En un momento dado se va a habilitar eso (sobre el ingreso de expedientes que están afuera) esa es la tendencia. Se está esperando que termine el acta para procesar y se va a habilitar porque lo normal es que los expedientes estén en el juzgado”, expresa la jueza.

En otro momento y ante el señalamiento de los funcionarios de presuntos irregularidades en el juzgado, Barreto les señala “nadie te va a pagar un peso por recibir expedientes que tendrían que estar nomás luego en el juzgado. Para que una cosa sea irregular tendría que tener un beneficio para vos”.

Jueza se jacta de “salvar cabezas” de ministro de la Corte

En relación a la forma en que ingresaban los expedientes al Juzgado de Paz de La Catedral 2° Turno, se puede escuchar a la jueza expresar que “es mi responsabilidad y yo asumo, porque yo trato de solucionar los problemas”. Esto con el objeto de apaciguar la situación y evitar que sigan siendo atacados por el caso de los pagarés.

En los audios atribuidos a la jueza también se puede oír que expresa “esa cuestión de recibir (los expedientes), hace mucho que ya dejé de hacer, porque no me quedo más en el juzgado. Ahora no estoy recibiendo más a nadie” y, también refiere sobre el manejo de un juzgado, “si no es abogado no va a entender. Una persona que no es abogado no va a entender el juzgado”.

En otros audios filtrados, en los que aparentemente los funcionarios le manifestaron quejas que habrían bajado de los ministros de la Corte, la jueza Barreto les expresó: “todos los días estoy con ellos. Ellos (por los ministros de la corte) ko no van a decir (nada), porque les estamos salvando la cabeza. No me vayas na a decir macanada. Nosotros ko le salvamos la cabeza, porque ellos están para juicio político”.

Posteriormente, en un intento por resaltar que más que irregular es un buen trabajo el que hacen en su juzgado, Barreto dice “yo recibo buenos comentarios... de Litoral me dicen por favor na, ahí ko se trabaja bien, quiero ko que ahí sigan estando mis expedientes”.

Una serie de irregularidades fueron señaladas por los funcionarios judiciales, entre ellas de que no tenían conocimiento sobre cuestiones que resolvía la magistrada a lo que ella responde que “no puedo explicarle a ustedes todas las decisiones que tomo, porque tomo sobre la marcha” y que, ante la llegada de expedientes en la forma correcta, la indicación era “recibile nomás y después vemos cómo regularizar”.