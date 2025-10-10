San Estanislao: productor de frutihortícolas inicia la cosecha de papa de la temporada

Nelson Riquelme comenzó a incursionar este año en la siembra de papa, como rubro alternativo. Además, cuenta con una gran cantidad de tomate y locote en etapa de fructificación.

También dispone de parcelas de cebolla, repollo y lechuga, entre otras hortalizas, que están siendo distribuidas en el mercado local, y vende en finca a los revendedores en locales comerciales, según señaló el labriego.

Prácticamente ya tiene asegurada la venta de la totalidad de la producción, atendiendo a que gran parte de su entorno familiar se dedica a esta actividad desde hace varios años y tiene muchos clientes a nivel local que compran los frutihortícolas producidos en su finca, según refirió.

Dijo, además, que por ahora no tiene problemas para comercializar su producción y espera que esto continúe durante toda la temporada para poder seguir cultivando las distintas variedades de frutihortícolas, que son la principal fuente de ingresos de su familia, subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precio de la papa

Por otra parte, refirió que actualmente, en el mercado nacional, el precio de la papa está entre G. 60.000 y 70.000 la bolsa de 20 kilos, y que sería muy importante poder, por lo menos, acercarse a los precios de Asunción, lo cual serviría como un enorme incentivo económico para toda su familia, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Productores impulsan la siembra de poroto como rubro alternativo

Asistencia de la DEAg

En otro momento, el productor señaló que está trabajando con el acompañamiento de técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), de la oficina regional de Santaní, en el asesoramiento sobre el cuidado de las parcelas y en la provisión de semillas, como la cebolla, la papa, el tomate y otros productos que dispone en su establecimiento, agregó.

Asistencia de la institución

El gerente de la oficina regional de la DEAg, con sede en Santaní, Óscar López, manifestó que desde la institución se está poniendo todo el esfuerzo para poder asistir a la gente que se dedica al rubro de la agricultura. Todavía existen algunos detalles que se deben ir mejorando entre los productores y las instituciones correspondientes, para que el sector pueda lograr el principal objetivo, que es el mejoramiento de la calidad y el rendimiento de la producción en general, beneficiando a las familias del campo, expresó el funcionario.