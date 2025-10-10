Video: vaca embiste a motociclista en plena ruta en San Lorenzo

Un video muestra el momento en el que una vaca sale corriendo de un terreno y embiste a un motociclista que pasaba por la ruta.

El hecho se registró en la zona de Reducto, San Lorenzo, en el límite con Capiatá, y se ve que sucedió en una transitada avenida.

Por lo que se puede apreciar en el video, la vaca corre en un terreno aparentemente vacío y es perseguida por dos perros hasta el límite del terreno.

Los perros, al percatarse que la vaca salió a la ruta, se quedan mirándola desde la acera cuando embiste al motociclista y entran nuevamente al terreno. La vaca escapó y según trascendió, el motociclista solo recibió heridas leves. Otros motociclistas pararon a brindar ayuda al conductor de la moto.

Lo que dice la ley

De acuerdo a la ley 1.880 es ilegal que animales sueltos permanezcan en rutas públicas, ya sean estos vacunos, equinos, caprinos, ovinos o porcinos.

El propietario es responsable de los daños que causen los animales sueltos, e incluso recibir multas de hasta cinco jornales mínimos.

Además, si se encuentran animales en esta situación, la Patrulla Caminera y los municipios tienen la facultad de decomisarlos, y si se considera infracción grave, pueden sacrificarlos.

La Ley N° 1.880 de Paraguay, promulgada en 2002, es la “Ley que reglamenta la permanencia o tránsito de animales sueltos”.