Mundial de Rally: piden cuidado con animales sueltos en la ruta

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones insta a evitar dejar sueltos a los animales, especialmente cerca de la ruta que va a Encarnación para el Mundial de Rally, ya que es clave para prevenir siniestros que podrían poner en riesgo la seguridad vial y el desarrollo de la competencia automovilística más importante del mundo.

Se pide a la población mantener y supervisar a sus animales en lugares seguros y alejados de las rutas, especialmente en esta edición histórica en la que Paraguay es sede, por primera vez, del certamen que reúne a miles de espectadores nacionales e internacionales en Itapúa.

La ruta PY01, uno de los principales accesos a la ciudad anfitriona, registrará un flujo vehicular intenso durante toda la competencia.

¿Cómo denunciar estos casos?

La ciudadanía puede reportar la presencia de animales en la vía pública llamando al (021) 584 256, número habilitado para la rápida intervención de la Patrulla Caminera, que trabaja en coordinación con los municipios para reforzar los controles preventivos.

La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 5016/2014 prohíbe expresamente la circulación o permanencia de animales vacunos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos en rutas sin guía, control o sujeción adecuada.

El incumplimiento se sanciona con una multa de cinco jornales mínimos (G. 557.510). Más allá de la sanción, el objetivo es generar conciencia y responsabilidad ciudadana: un pequeño descuido puede costar vidas, indican.