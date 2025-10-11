IPS: ¿cuántos pacientes atiende por día el hospital Ingavi?

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que su Hospital de Especialidades Quirúrgicas “Ingavi”, atiende en promedio a unos 500 pacientes durante cada guardia de 24 horas.

Según los datos revelados por la previsional, durante el mes de septiembre el hospital Ingavi registró 11.590 consultas, de las cuales 66 correspondieron a pacientes en condiciones graves que necesitaron reanimación.

Los casos más delicados corresponden a cuadros respiratorios, politraumas, descompensaciones diabéticas, cardiopatías o accidentes cerebro vasculares.

Lea más: Asegurados denuncian falta de atención en urgencias del IPS Ingavi

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En contraste, un 60 por ciento de los pacientes atendidos corresponden a “códigos azules”, casos en que las personas se encuentran en condiciones más estables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Priorización de pacientes

El hospital Ingavi atiende a pacientes según un sistema de priorización relacionado al nivel de complejidad de las urgencias y diferenciado por colores.

Los “códigos rojos” son casos de alta urgencia que requieren el traslado inmediato del paciente a sala de reanimación. Se aplica a pacientes que sufrieron accidentes, infartos u otras situaciones que representan riesgo inmediato a la vida.

Lea más: Más ladrillos que remedios en IPS: millonarias obras no detienen la angustia de asegurados

El color naranja indica a pacientes que deben ser atendidos a más tardar a los 10 minutos de su llegada a la sala de espera. Para casos con el color amarillo la espera puede ser de hasta 30 minutos y los casos azules tienen un tiempo de espera de hasta 180 minutos.