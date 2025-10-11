Minga en el Parque de la Solidaridad: buscan recuperar el espacio a pedido de los vecinos

Más de 70 funcionarios de la Municipalidad de Asunción, acompañados por militares de la Armada y vecinos del barrio, participaron este sábado de una minga ambiental en el Parque de la Solidaridad, en el marco de un proyecto de recuperación que pretende revalorizar el espacio público.

“Tenemos como premisa que los espacios públicos vuelvan a ser de la gente”, expresó el intendente Luis Bello (ANR-HC).

Según explicó, en una primera instancia se busca limpiar y asegurar la zona, para luego desarrollar actividades comunitarias que incentiven su uso.

El proyecto contempla solicitar que los agentes Lince de la Policía y militares de la Armada que realicen recorridos de patrullaje con el fin de garantizar la seguridad del parque y sus alrededores.

Vecinos piden reactivación del Parque de la Solidaridad

Los vecinos celebraron la presencia de las instituciones estatales y destacaron la importancia de recuperar este pulmón verde, que por años estuvo en abandono.

“Necesitamos reactivar este parque que está muy dejado. Somos muchos los vecinos que nos dedicamos a la gastronomía y queremos que sea un punto de reactivación para que vengan las familias”, manifestó Yerutí Figueredo, presidenta de la Comisión Vecinal Stella Marys de Loma San Jerónimo.

Los participantes coincidieron en que el Parque de la Solidaridad es un espacio vital para el esparcimiento y la integración comunitaria. Agregaron que su recuperación representa un paso importante hacia la revitalización del barrio.