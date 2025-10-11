Nuevo comandante del CODI asegura que continuará los trabajos de búsqueda de los tres secuestrados

Según la orden general número 224 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, de fecha 18 de setiembre de 2025, el nuevo comandante del CODI es el general de Brigada Gaona García en reemplazo del general de Brigada Abel Acuña Cabañas.

El nuevo comandante asegura que los trabajos de búsqueda del suboficial de Policía Edelio Morínigo Florenciano, del ganadero Félix Urbieta y del exvicepresidente de la República, Óscar Denis Sánchez proseguirán durante su comandancia.

“En cuanto a los trabajos que se van a realizar, es continuar con todas las planificaciones que se vienen realizando de tal manera a seguir el proceso de búsqueda e interceptación de toda amenaza del crimen organizado y del autodenominado EPP”, sostiene.

En otro momento señaló que se realizan operaciones de búsqueda de los tres secuestrados, además de tomar contacto con los familiares teniendo en cuenta que es nuevo en el cargo.

“A los familiares darles la seguridad de que se van a continuar con los trabajos de búsqueda”, asegura.

También se refiere a la coordinación de las demás instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público para poder realizar las tareas en forma coordinada y de esa manera llegar a los objetivos propuestos.