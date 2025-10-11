San Estanislao: padres de una escuela piden la construcción de un aula

Actualmente, la escuela Fernando López Silva funciona desde el prejardín hasta el 6º grado, con 80 alumnos. Las actividades académicas desde el 1º grado hasta el 6º grado se desarrollan en las instalaciones de un salón comunitario que, hace cinco años, los habitantes del barrio decidieron ceder temporalmente a la comunidad educativa mientras se consigue el terreno.

Los niños del nivel inicial, prejardín, jardín y prescolar, dan clases en una pequeña sala que fue construida por la comisión de ACE, ubicada en el predio propio de la Escuela Básica Nº 8343 Fernando López Silva.

En ese sentido, los padres de familia manifestaron que, luego de realizar varias gestiones en las instituciones correspondientes, este año se pudo conseguir un terreno para la citada casa de estudios, pero que por el momento será difícil mudarse a ese lugar por la falta de recursos para construir las aulas propias, indicaron.

Sin embargo, señalaron que, para el comienzo de las clases del próximo año, ya quieren contar con por lo menos un aula para la habilitación del 7º grado, de modo que los estudiantes que este año estarán terminando el 6º grado puedan continuar sus estudios en la misma institución sin necesidad de trasladarse a otro lugar, explicaron.

Prioridad de la comunidad educativa

Al respecto, uno de los padres de familia y dirigente del barrio, Cristian Acuña, mencionó que la prioridad para la comunidad educativa es la construcción de un aula para el 7º grado, para posteriormente ir edificando las demás salas de clases que faltan, atendiendo a que los alumnos desde el 1º al 6º grado pueden todavía seguir usufructuando las instalaciones del local comunitario, aseveró.

“Tenemos la esperanza de conseguir algún tipo de ayuda de parte de la Municipalidad y la Gobernación para hacer realidad nuestro proyecto, y si no conseguimos el respaldo económico de estas instituciones, los padres de familia ya estamos realizando algunas actividades para recaudar fondos con el objetivo de juntar los recursos necesarios para nuestra obra”, agregó Acuña.

Sobre el tema, el intendente municipal de Santaní, Agustín Ovando (ANR), explicó que se estará haciendo lo posible para acompañar el pedido de los padres de la sede escolar, de acuerdo con las posibilidades económicas de la Municipalidad, teniendo en cuenta que este año prácticamente todos los recursos destinados al área de educación se están invirtiendo en la construcción de las cocinas con sus respectivos comedores del programa Hambre Cero, pero insistió en que “se hará todo lo que se pueda”.