Caries Cero: sonrisas saludables en Pedro Juan Caballero

La XIII Región Sanitaria – Amambay, a través del componente “Caries Cero” del Programa Hambre Cero, realizó una jornada de promoción de la salud bucal en la Escuela Básica N.º 7207 “Santo Domingo Savio” del barrio Fracción Santa Ana.

La actividad, que contó con la participación de 75 niños y niñas del preescolar, primer y segundo grado, tuvo como objetivo educar sobre la importancia de la higiene bucal y la alimentación saludable.

Durante la charla educativa, la Dra. Natalia Medina y su equipo explicaron la técnica correcta de cepillado dental y la prevención de enfermedades bucales desde la primera infancia.

Además, cada niño y niña recibió un kit de higiene bucal para promover la práctica diaria de hábitos saludables.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social participa en el Programa Hambre Cero, brindando un plan de acción centrado en la salud de los estudiantes, ofreciendo atención odontológica, promoción de escuelas saludables, controles de salud ocular y auditiva.

También se impulsa el plan de vacunación contra la varicela, el tétanos y el VPH, así como la campaña nacional de desparasitación masiva, además del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN).