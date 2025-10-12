Vientos y lluvias intensas afectaron comunidades de Misiones durante la madrugada

Un fuerte temporal azotó la madrugada de este domingo distintas comunidades del departamento de Misiones. El fenómeno se inició aproximadamente a las 01:00 con lluvias intensas, vientos fuertes y caída de granizo, dejando a su paso daños materiales en viviendas, cortes del servicio eléctrico y caminos anegados en varios puntos del distrito ayolense.

En la compañía Corateí, los pobladores reportaron árboles derribados y viviendas con daños en los techos. A raíz de las precipitaciones, varias casas quedaron rodeadas de aguas y en algunos sectores los caminos se inundaron. Además, se registraron interrupciones en el servicio de energía eléctrica provisto por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), afectando a numerosos domicilios.

En la zona urbana de Ayolas, el temporal provocó cortes parciales de energía eléctrica y la acumulación de agua en las principales avenidas, lo que dificultó la circulación de automóviles bajos y motocicletas. Hasta el momento no se registraron reportes de viviendas afectadas, aunque automovilistas mencionaron la caída de una gran cantidad de granizos entre los distritos de Ayolas y Santiago Misiones.

Según el informe de la Dirección de Policía de Misiones, el fenómeno climático también se sintió con fuerza en los distritos de Santa María de Fe y San Miguel. En estas comunidades, aproximadamente nueve viviendas (cuatro de ellas desocupadas) sufrieron daños materiales. El Gobierno Departamental y las municipalidades de las zonas afectadas realizan relevamientos para asistir a las familias damnificadas.

El pronóstico meteorológico señala que las lluvias continuarían durante el resto de la jornada de hoy, mientras que para mañana se espera una jornada soleada. La temperatura se mantendría entre los 18 ºC y 25 ºC.

