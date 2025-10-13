Allanamiento en Ybycuí culmina con la detención de argentino con “código rojo” de Interpol

El allanamiento donde quedó detenido el ciudadano argentino, Leonardo Enrique Panes, 39 años, se realizó esta tarde en el casco urbano de este municipio. El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal Óscar Fernández, con apoyo de agentes de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de Paraguarí.

La diligencia se efectuó en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el juez penal de Garantías local, Guillermo Ortega. El fiscal Fernández explicó que la comitiva llegó hasta el domicilio del ciudadano argentino en busca de evidencias tras una denuncia presentada por Luis Miguel Ortiz, un poblador de este distrito, quien lo acusó de haberlo amenazado de muerte con un arma de fuego y de haber intentado arrollarlo con una camioneta Jeep color blanco.

En prosecución a dicha causa, se llegó hasta la vivienda del ciudadano argentino en busca de evidencias relacionadas con esa denuncia. Si bien no se halló el arma de fuego, sí fue incautada la camioneta.

Durante la verificación de datos en el sistema informático de la Policía Nacional, los agentes constataron que Panes contaba con una orden de captura internacional emitida por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de la Provincia de Corrientes, por la supuesta comisión de los hechos punibles de “Defraudación mediante el uso de tarjeta de débito y crédito y asociación ilícita”. El detenido será trasladado a la sede de Interpol en Asunción.

Detenido es requerido por la justicia de Corrientes

En relación con este caso, la jueza de Garantías de Asunción, Rossana Diana Raquel Carvallo Estigarribia, mediante el A.I. N.º 1541, bajo la carátula “Exhorto: Leonardo Enrique Panes sobre Detención con fines de extradición”, ordenó el pasado 29 de agosto su detención preventiva.

Asimismo, ofició a la Policía Nacional e INTERPOL Asunción para dar cumplimiento a la orden, y a la Dirección de Migraciones para informar el movimiento migratorio del ciudadano argentino, además de comunicar la detención a la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de Justicia.

El detenido Panes, quien cuenta con alerta roja de Interpol estaba siendo requerido por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de la Provincia de Corrientes, por los hechos punibles de defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito y débito, tentativa de estafa y asociación ilícita.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron un vehículo Jeep Grand Cherokee Limited, color blanco, con chapa CEX 994, además de dos teléfonos celulares —un Redmi y un iPhone— y una campera negra con el logotipo del Ministerio Público.

El fiscal interviniente explicó que agentes de Interpol lo trasladarán a su base en Asunción para luego iniciar el proceso de extradición a la Argentina.

De acuerdo con los antecedentes remitidos por la justicia argentina, el detenido habría integrado una banda dedicada a la clonación de tarjetas y fraudes bancarios.

El modus operandi consistía en realizar llamadas telefónicas a entidades financieras haciéndose pasar por los titulares de las cuentas bancarias, con el fin de solicitar nuevos plásticos, modificar direcciones de entrega y acceder a préstamos en línea, generando perjuicios económicos aún no determinados.

Antecedentes por intento de estafa

En nuestro país, el mismo ciudadano ya había sido detenido el pasado 5 de julio de este año, tras intentar comprar celulares de alta gama con una tarjeta presuntamente clonada en un local comercial de Asunción.

En esa ocasión, intervino el agente fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Barrial 2 de Asunción, aunque, pese a que contaba con una orden de captura internacional, no fue puesto a disposición de la justicia argentina, por razones que aún se desconocen.