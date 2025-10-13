Temporal destruye aulas y comedor de una escuela en La Pastora

El fenómeno se produjo cuando una violenta ráfaga de viento golpeó con fuerza la compañía Calle Pyahu de este distrito, afectando de lleno al viejo pabellón de la escuela, construido hace más de 40 años y que ya presentaba un avanzado estado de deterioro.

Lea más: En Oviedo, una escuela espera a sus alumnos sin agua potable y con aulas a punto del derrumbe

El director de la institución, Elvio Pereira, manifestó que en reiteradas ocasiones solicitó la reparación del antiguo pabellón al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a la Municipalidad local, pero nunca recibió respuesta ni asistencia alguna, a pesar de las visibles señales de riesgo que presentaba la estructura. Agregó que la escuela es muy humilde y que recibe a niños que acuden desde varios kilómetros de la zona.

Por su parte, el supervisor pedagógico del área 0517, Michael Romero Almirón, manifestó que el caso ya se derivó a la Dirección Departamental del MEC y que el director Ariel López tendrá que hacer las gestiones para verificar con qué institución se puede realizar el trabajo. Comentó que la estructura es muy antigua y que requiere de profesionales capacitados para poder realizar las reparaciones correspondientes.

Lea más: Más de 20 escuelas fueron afectadas con los últimos temporales, según MEC

Tras el temporal, los docentes y padres de familia tuvieron que improvisar espacios bajo pabellones y en la dirección para que los niños puedan continuar las clases, mientras esperan que las autoridades intervengan con urgencia para reparar los graves daños ocasionados por el fenómeno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy