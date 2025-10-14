Embajador paraguayo en Israel: “En este país es siempre una de cal y otra de arena”

“En este país es siempre una cal y una de arena”, expresó Alejandro Rubín, embajador de Paraguay en Israel, al referirse a la alegría de las familias de los rehenes que fueron liberados dentro del marco del acuerdo de paz en Medio Oriente, sin embargo, aún falta que se cumpla con la entrega de los cuerpos de los secuestrados fallecidos.

Refirió que aparentemente existen problemas internos dentro de la franja de Gaza, teniendo en cuenta los videos que circulan donde se ve a Hamas en la plaza pública matando gente.

“Hay dos o tres grupos de facciones contra Hamás que están también peleándose entre ellos, pero no lo veo como una rotura, posiblemente son algunos lobos solitarios que quieren perjudicar”, indicó.

Explicó que se vive un día de sentimientos encontrados y que es un día de fiesta religiosa, por lo que las personas no fueron a trabajar, ni hay periódicos.

Paraguayos en Israel

El diplomático comentó que muchos jóvenes paraguayos se encuentran viviendo en Israel y al volverse ciudadanos israelíes también fueron al ejército.

“Los que están en reserva volvieron a sus trabajos”, especificó.