Bañado Norte: vecinos reclaman a Luis Bello por falta de obras y servicios

La Municipalidad de Asunción, a cargo de Luis Bello (ANR-cartista), quien reemplazó a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) tras su renuncia, mantiene una deuda pendiente con la zona del bañado norte. Los vecinos de los barrios de Tablada Nueva y Virgen de Fátima reclaman haber sido “olvidados” históricamente, pero sobre todo por la gestión pasada.

Estos ciudadanos de Asunción, que viven el drama de la contaminación que acarrean las industrias frigoríficas, sufren además el abandono de la comuna. Para ellos no hay servicios ni obras de infraestructura, lamentan.

Quienes viven sobre la avenida Capitán Lombardo, entre la Artigas y la Costanera Norte, reclaman, por ejemplo, el servicio de recolección de basuras. “No entra el basurero acá”, lamenta doña Apolonia viuda de Cantie, antigua pobladora del barrio, quien agrega que, ante estas circunstancias y pese a tratarse de familias humildes, deben recurrir al servicio de motocarros, que les cobra G. 10.000 por día por llevar la basura.

La zona tampoco cuenta con barrido de calles, que para más, se encuentran en pésimo estado. La misma avenida Lombardo, parcialmente asfaltada, está destruida. La constante circulación de camiones pesados, sumada a la presencia de agua servida empeora las condiciones de la principal vía de salida de estas familias.

Puente sin protección

En el vecino barrio de Tablada Nueva, el abandono de la infraestructura también es notable. Sobre la avenida Artigas, pobladores denuncian que hace más de un mes , partes de la baranda del puente sobre el arroyo Mburicao (carril de acceso al centro de Asunción) fueron arrancadas por el temporal.

Pese a haber transcurrido ese tiempo, la Municipalidad ni siquiera se acercó a verificar la situación, aseguran.

La avenida tiene una importante circulación peatonal prácticamente a toda hora y la ausencia de estas barreras significa un importante peligro para ellos, sobre todo en horas de la noche, debido a la pobre iluminación de la zona, reclaman.

La caída de estas estructuras es un problema constante, documentado hace más de diez años, sin que hasta el momento se haya dado una solución definitiva.

El sitio es sumamente peligroso en días de lluvia debido al alto caudal de agua que se acumula en el cauce del arroyo. Del otro lado (carril de salida del centro), gran parte de la baranda fue reemplazada por bloques de cemento que también representa un peligro para los peatones que no conocen la zona.

Abandono de barrios periféricos

Durante la gestión del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez, la ciudad vivió un serio deterioro en el mantenimiento de la infraestructura urbana y en la provisión de servicios, pero sobre todo en barrios periféricos.

Similares condiciones de abandono fueron denunciadas por vecinos de Tacumbú y de barrio Obrero, incluso en torno a importantes avenidas como Estados Unidos y 21ª Proyectada. Los vecinos denuncian constantemente la destrucción y contaminación de sus paseos centrales.

Rodríguez renunció al cargo el 22 de agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe del interventor, Carlos Pereira, en contra de su gestión. En su informe, Pereira documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, Rodríguez desvió G. 512.000 millones en bonos para obras a pago de gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Más de un mes y medio después de ser elegido por sus pares de la Junta Municipal, Luis Bello, no da muestras de un cambio en el modelo de gestión dejado por su antecesor.