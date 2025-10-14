Nacionales

Camioneta de la Fiscalía protagoniza colisión aparatosa sobre la ruta PY03

25 DE DICIEMBRE. Una camioneta de la Fiscalía colisionó con otro vehículo particular sobre la ruta PY03 en este distrito. Ambos rodados circulaban en la misma dirección, de sur a norte, según el informe policial. Se registraron daños materiales y dos personas resultaron lesionadas.

Por Sergio Escobar Rober
14 de octubre de 2025 - 20:54
Momento en que algunos vecinos y conductores que circulaban por el lugar tratan de auxiliar al chofer del camioncito que fue a parar en un profundo canal lleno de agua
Momento en que algunos vecinos y conductores que circulaban por el lugar tratan de auxiliar al chofer del camioncito que fue a parar en un profundo canal lleno de agua Sergio Escobar

El suceso se registró en la tarde de este martes, aproximadamente a las 15:00, en el km 124,5 del mencionado de la ruta PY03 en el lugar conocido como compañía Celador de la ciudad de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro.

La camioneta de la Fiscalía de Saltos del Guairá volcó y quedó al costado de la ruta
La camioneta de la Fiscalía de Saltos del Guairá volcó y quedó al costado de la ruta

Una de las víctimas del percance fue identificada como Leider Carmelo Moreira, mayor de edad, domiciliado en el barrio Tapiracuái de San Estanislao, quien fue auxiliado por transeúntes hasta el hospital distrital de Santaní para su diagnóstico médico, debido a las lesiones recibidas por el impacto.

Estaba al mando de un camioncito de la marca JAC, modelo HFC102IK, blanco, con matrícula HDK-650, que quedó con daños materiales luego de ir a parar a una cuneta llena de agua ubicada a pocos metros de la ruta.

La otra camioneta involucrada en el hecho es un vehículo de la marca Toyota, modelo Hilux, blanco, con matrícula EAK-144 PY, propiedad de la Fiscalía de Saltos del Guairá, que también sufrió daños materiales, volcado a orillas de la vía, de acuerdo con el informe policial de la comisaría interviniente Nº 12ª de 25 de Diciembre.

El vehículo estaba siendo conducido por Hugo Arnaldo Báez, acompañado por Mariza Villalba, ambos funcionarios de la Fiscalía de Saltos del Guairá.

Tras el hecho ocurrido, el caso fue comunicado al Ministerio Público de San Estanislao.

Exceso de velocidad

Los datos extraoficiales señalan que la camioneta de la Fiscalía circulaba a alta velocidad y que, aparentemente, el conductor salió imprevistamente al carril contrario. Al intentar retomar la vía correspondiente, se produjo la colisión con el otro vehículo, provocando que ambos choferes perdieran el control de los rodados.

