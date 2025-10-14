Concepción: hospital regional sin alimentos para pacientes internados

Los familiares de los pacientes internados en los distintos servicios del Hospital Regional de Concepción, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, mencionaron que no están recibiendo alimentos para los enfermos.

El domingo a la mañana, los trabajadores del establecimiento sanitario sirvieron el desayuno y, desde entonces hasta este martes al mediodía, no volvieron a llevar alimentos para los internados.

Llamó la atención de las personas que no estaban recibiendo los alimentos y, ante esta situación, decidieron preguntar a los funcionarios del servicio de cocina, quienes les informaron que carecían de insumos para preparar las comidas.

“A nosotros nadie nos dijo lo que estaba pasando; solo cuando preguntamos por qué no se estaban repartiendo los alimentos nos contaron que no había nada para cocinar”, expresó una persona que tiene un familiar internado en el principal nosocomio del primer departamento.

Los acompañantes de los enfermos deben dejar a los pacientes solos en las salas porque deben ir en busca de comida. Muchos de los enfermos y sus parientes carecen de recursos económicos.

La compra la deben realizar para dos personas: una porción para el internado y otra para el acompañante. Recurren a los comedores cercanos al nosocomio o al mercado municipal, donde se consigue a menor costo. Este gasto se suma a la compra de algunos medicamentos.

Se normalizará

El director del Hospital Regional de Concepción, doctor Mario Pérez Bazán, dijo que se estaba aguardando la llegada de los insumos para la elaboración de los alimentos para los pacientes internados.

“Eso depende de la central (del Ministerio de Salud Pública); ahora me encuentro en Asunción y se ha gestionado eso. Desde esta tarde, ya se normalizará la distribución para los pacientes”, según anunció.