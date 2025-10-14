En Paraguay, 357 personas aguardan un trasplante de órganos o tejidos

En el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, que se conmemora cada 14 de octubre, Paraguay recuerda la acción altruista que puede salvar vidas. En Paraguay, la cifra de pacientes que aguardan un milagro asciende a 357 personas en lista de espera, un número que subraya la urgencia de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación.

El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) destaca que un solo donante tiene el potencial de beneficiar a varias personas, un factor clave para acortar las largas listas de espera que comprometen la calidad y la continuidad de la vida de cientos de paraguayos.

La Ley Anita y la lucha contra los mitos

Desde el INAT afirman que el país cuenta con un equipo técnico-humano calificado, así como hospitales de primer nivel para avanzar en los trasplantes de órganos y tejidos. Sin embargo, aseguran que la principal barrera sigue siendo la decisión social.

En Paraguay, la Ley Anita” 6170/18, establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos posterior a su fallecimiento, a menos que haya manifestado su negativa por escrito ante el INAT.

Desde el INAT insta a la población a derribar mitos, afirmando que la extracción de órganos y tejidos se realiza con la máxima consideración y profundo respeto, sin alterar el cuerpo del donante. Asimismo, resaltan que si una persona donante llega a urgencias, la prioridad médica es siempre salvarle la vida y que la donación solo se aborda como posibilidad cuando se ha certificado la muerte.

Para expresar el deseo de ser donante, los interesados pueden registrar sus datos en el formulario habilitado en la web del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).