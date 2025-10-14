Habitantes de San José del Rosario reiteran pedido de asfaltado del acceso al centro urbano de la ciudad

Los pobladores de San José del Rosario temen que, cuando culmine la obra de pavimentación de la ruta PY22, que actualmente tiene un avance aproximado del 80 % en la zona, el pedido quede en el olvido por parte de las autoridades del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Obras. Sería una decepción muy grande para los lugareños, indicaron.

Al respecto, el intendente municipal, Miguel Ángel Gray Rivarola (ANR-HC), mencionó que, desde el inicio de los trabajos de construcción del Corredor Agroindustrial, cuyo trayecto abarca gran parte del territorio de San José del Rosario, se vienen realizando gestiones ante el MOPC con el propósito de conseguir la aprobación del pedido de los habitantes.

Subrayó que, hasta el momento, existe un compromiso de la ministra Claudia Centurión y del propio Presidente de la República, Santiago Peña, de que se va a concretar el proyecto de asfaltado de los 7 kilómetros. Sin lugar a dudas, significará un importante progreso para toda la población, teniendo en cuenta que el camino de tierra con que cuentan no reúne las condiciones necesarias para el tránsito, principalmente en los días de lluvia, subrayó.

Prioridad de todos

“El asfaltado de nuestro camino de tierra es una prioridad de los habitantes porque, para nosotros, no va a tener sentido que a 7 km del centro de nuestra comunidad cruce el pavimento y que la gente tenga que estar peleando con el barro para ingresar o salir de la zona urbana. Por eso solicitamos a las autoridades de turno que escuchen el reclamo de la población, que solamente está pidiendo algo que no es imposible de cumplir”, refirió el jefe comunal.

Pobladores preocupados

El lugareño Victorino Acevedo expresó que están muy preocupados por la posibilidad de que no se logre el asfaltado desde la vía principal que conecta con el centro urbano de San José del Rosario. No obstante, también mantienen la esperanza de que la ministra de Obras, Ing. Claudia Centurión, cumpla con el compromiso asumido con los habitantes de esta localidad.

Constructora de la ruta

La empresa encargada de la pavimentación de la ruta PY22, en el trayecto de unos 40 kilómetros que corresponde a esta parte de la obra, cuya extensión tiene un recorrido de un poco más de 400 km, es la constructora EDB, de Enrique Díaz Benza. El área de cobertura abarca gran parte de la colonia Volendam, Escalera, Villa del Rosario, entre otras comunidades.