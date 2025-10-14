Pasarela peatonal con ascensor será habilitada en el km 47 de la Ruta PY02

La estructura cuenta con un montacargas hidráulica en cada extremo, es decir, un ascensor a ambos lados de la carretera, además de escaleras. Estos ascensores estarán destinados principalmente a personas con discapacidad o dificultades para desplazarse, y se contará con la presencia de un ascensorista que asistirá su uso.

El diseño de la pasarela responde a un pedido de la comunidad, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana sin los extensos recorridos que implican las rampas tradicionales.

La obra inició el 30 de abril de 2025 y actualmente se encuentra en etapa de conclusión, con los trabajos administrativos previos a la Puesta en Servicio Provisoria, conforme establece el contrato para su habilitación oficial. Una vez completados los trámites, la pasarela será habilitada para el uso de la comunidad.

De acuerdo con los datos técnicos, el diseño se realizó conforme al Manual de Carreteras del Paraguay, y la inversión total asciende a U$S 714.418,13.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pedrozo: "La ruta de la muerte" sigue cobrando víctimas y autoridades no reaccionan

Esperanza de los vecinos

Los pobladores de Pedrozo aguardan con expectativa la habilitación de la estructura. María Justa Vera, de 71 años, comentó que durante gran parte de su vida vio cómo los vecinos arriesgaban su integridad al intentar cruzar la transitada ruta, muchas veces con consecuencias fatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esperemos que sirva y que la gente la use, porque en esta zona ya vimos más de 20 percances fatales”, señaló. “Yo misma he tenido que correr varias veces para cruzar con mis bolsas del mercado. Los autos pasan rápido y muchas veces no respetan. Con esta pasarela, por fin podremos sentirnos más seguros. Ojalá la cuiden y que los jóvenes también aprendan a valorar lo que se hizo por todos nosotros”, agregó con esperanza.

La obra representa un avance importante para la seguridad vial y la inclusión, beneficiando a peatones, adultos mayores y personas con discapacidad que transitan diariamente por la zona.

Lea más: Video: así fue el fatal accidente en Pedrozo