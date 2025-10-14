San Ignacio: inician primeras asistencias a pequeños productores afectados por el temporal

Este fin de semana último, el distrito de San Ignacio, fue el más afectado tras el paso del temporal, de fuertes vientos y la intensa caída de granizo.

Tras este hecho climático, los más afectados fueron los pequeños productores agrícolas y hortícolas de las compañías Rosado Tuya, Colonia Pytai y Ka’a Joha, donde la producción de mandioca, poroto, sandía, maní, cebollas de verdeo, cebolla blanca, lechuga, entre otros, fue totalmente destruida.

En ese sentido, desde la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), regional de este distrito, ya iniciaron las primeras asistencias, que consisten en el relevamiento de datos de los daños ocasionados, para poder cuantificar y ver las ayudas correspondientes para los productores, indicó el jefe técnico Carlos Melgarejo.

“Ya estuvimos en contacto con los líderes de las comunidades que fueron mayormente afectadas por el temporal que azotó nuestra zona. Dios mediante, en esta jornada ya estaremos visitando a los productores que sufrieron la pérdida total de sus cultivos, para poder levantar los datos exactos y de esa manera les pueda llegar la ayuda correspondiente”, dijo.

Melgarejo agregó que en diferentes lugares del distrito de San Ignacio se registró la caída de granizo, pero sin llegar al umbral de daños económicos como ocurrió en las compañías ya mencionadas.

“Cuando ocurren estos tipos de daños a productores, nosotros nos constituimos en el lugar para el relevamiento de datos y posteriormente emitimos a la central, de esa manera se puedan cuantificar los daños registrados y desde las instancias superiores estarían determinando qué apoyo se les estaría dando en insumos a los afectados”, manifestó Melgarejo.

Al respecto, una de las productoras de la compañía Ka’a Joha, María Mosqueda, manifestó que su producción de horticultura fue destruida en su totalidad y que era aproximadamente media hectárea de cultivos. Agregó que está pidiendo asistencia para reponer lo perdido.