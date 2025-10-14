Víctimas de “la mafia de los pagarés” se reunieron con ministro de Corte

Este martes, en la sala de reuniones del Palacio de Justicia de Asunción, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Ramírez Candia, mantuvo una audiencia con representantes de la Coordinadora de víctimas afectadas a “la mafia de los pagarés”.

La delegación, encabezada por Pedro Coronel, presentó un informe sobre los procesos judiciales en los que, según indicaron, se habrían registrado presuntas irregularidades en la tramitación de juicios ejecutivos.

Durante el encuentro, los miembros de la Coordinadora expusieron sus principales inquietudes y entregaron un relatorio con antecedentes de los casos.

Los representantes señalaron que muchas de las personas afectadas enfrentan embargos y descuentos salariales derivados de pagarés cuya legalidad está siendo cuestionada.

Diálogo con el ministro y posibles medidas

Según el resumen del encuentro, el objetivo de la reunión fue analizar la situación de los afectados y discutir posibles mecanismos de revisión y prevención de irregularidades en este tipo de procesos judiciales.

De acuerdo con lo informado, el ministro Ramírez Candia respondió a las consultas de los representantes y explicó aspectos del funcionamiento del sistema judicial vinculados a la ejecución de pagarés.

Al término de la audiencia, Coronel calificó la reunión como productiva y mencionó que se prevé una nueva convocatoria para continuar el análisis de propuestas y evaluar acciones concretas.

Desde Itapúa a Asunción

Los participantes forman parte de un grupo de personas que denuncian perjuicios económicos derivados de juicios ejecutivos basados en pagarés.

Los que hoy se reunieron con el ministro Ramírez Candie se trasladaron desde Itapúa hasta la Capital para solicitar a la Corte Suprema mayor revisión de los procesos y medidas de control sobre los casos en curso.