Recuerdan a víctimas de VIH con capacitación y evento cultural en la Costanera de Encarnación

El 11 de octubre la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina (IFMSA, por sus siglas en inglés) realizó una capacitación y acto cultural para recordar a las víctimas del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en la Costanera de Encarnación.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 18:21
Evento de IFMSA en la Costanera de Encarnación.
Evento de IFMSA en la Costanera de Encarnación. Michaella García (primera de la izquierda), presidenta del IFMSA de Paraguay, habla al público durante el acto central.

El sábado 11 de octubre de 2025, estudiantes miembros de la IFMSA realizaron una jornada de capacitación destinada a sensibilizar y formar a nuevos miembros en temáticas de VIH/SIDA, habilidades blandas, salud pública y refuerzo académico.

La actividad se llevó a cabo inicialmente en las instalaciones de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa y culminó en la pérgola de la Costanera de Encarnación con el tradicional encendido de velas y un evento cultural.

“Durante el acto, rendimos homenaje a las personas fallecidas por el virus y brindamos nuestro apoyo a quienes viven con él, reforzando nuestro compromiso contra el estigma y la discriminación”, indicó Michaella García, presidenta de la Federación.

IFMSA-PARAGUAY es una asociación civil, independiente y sin fines de lucro, conformada actualmente por 11 sociedades científicas de estudiantes de medicina de todo el país.

Historia de la IFMSA

Desde su creación en 2011, colaboraron con IFMSA Internacional para facilitar intercambios formativos y culturales entre estudiantes de medicina a nivel global, organizar talleres de desarrollo en habilidades blandas, académicas y liderazgo, impulsar proyectos de salud pública y acción comunitaria y ofrecer capacitaciones de refuerzo académico y fomentar la investigación científica.

“Nuestro objetivo es formar futuros profesionales de la salud comprometidos con la realidad local y global, portadores de valores humanitarios y voceros de los derechos humanos. Así como aportar al desarrollo científico y educativo en temas de salud”, concluyó Michaella García.

