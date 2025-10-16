Atención trabajadores: implementan nuevo sistema digital para optimizar denuncias laborales

El Ministerio de Trabajo puso en funcionamiento desde este miércoles 15 de octubre el Sistema Unificado de Asesoramientos y Denuncias (SUAD), una innovadora herramienta digital desarrollada íntegramente por profesionales y técnicos de la institución.

Indican que el SUAD representa un avance concreto en el acceso a la justicia laboral, ya que con la implementación de este sistema se puede realizar la denuncia o solicitar asesoramiento de manera más ágil, con trazabilidad y seguimiento del caso, asegurando respuestas más rápidas y transparentes.

Especifican que cada denuncia recibida pasa por un sistema que prioriza su atención según la gravedad del hecho, lo que garantiza una respuesta oportuna y una intervención más efectiva por parte de la institución.

Módulos especializados

Asesoramientos laborales.

Denuncias.

Conciliaciones.

Actuaciones administrativas.

El sistema fue diseñado a partir del análisis de más de 60.000 denuncias laborales recibidas por el Ministerio, lo que permitió identificar los incumplimientos más frecuentes y clasificarlos según su nivel de gravedad.

Esta herramienta digital cambia la lógica de gestión de las denuncias, al ponderar su gravedad y recurrencia, mejorar la calidad de la información y definir rutas de intervención más precisas y oportunas.