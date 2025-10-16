Exitosa Expo Nutrición 2025 culminó con más de 1.500 visitantes en Coronel Oviedo

La actividad, que se registró los días miércoles 15 y jueves 16 de octubre, reunió a expositores renombrados del país y abordó temas fundamentales sobre la alimentación saludable, la conservación de frutas y verduras, el autismo y la nutrición, los productos de la colmena, la prevención del cáncer, el control de la glucosa y el desarrollo del trigo en los panes, entre otros puntos destacados.

El evento fue organizado por la V Región Sanitaria y la Gobernación de Caaguazú, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el INAN y la FAO.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR–HC), destacó que la exposición reunió a instituciones educativas, empresas, industrias y emprendedores dedicados a la producción de alimentos saludables, lo que —según señaló— refleja el verdadero objetivo de esta iniciativa: promover hábitos alimenticios sanos y sostenibles entre la población.

El jefe departamental resaltó además que la Gobernación de Caaguazú, junto con la V Región Sanitaria, es la única del país que organiza una exposición enfocada exclusivamente en el cuidado alimenticio de la ciudadanía, posicionando al departamento como referente nacional en la promoción de la nutrición y el bienestar.

Finalmente, Soto Pavón aseguró que seguirán trabajando para que el Paraguay se convierta en un país con hábitos de alimentación saludable, afirmando que “hoy es el momento de actuar, para no tener que lamentarse el día de mañana”, en alusión a la importancia de prevenir enfermedades a través de una buena alimentación.