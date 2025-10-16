Lluvias dejan aisladas a comunidades de Panchito López y Baúles

Las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada de este jueves empeoraron el mal estado de la ruta que une la comunidad de Panchito López con Baúles. A raíz de ello, aproximadamente 800 familias de la zona se encuentran aisladas.

La incomunicación terrestre evita que puedan trasladarse hasta Yabebyry para poder realizar sus actividades diarias, o acudir al Centro de Salud en busca de atención médica. Muchos estudiantes no pudieron llegar hasta las instituciones educativas.

Lea más: Los departamentos que siguen en zona de tormentas esta tarde

Oscar Rivas, comerciante de la zona de Laureles (Ñeembucú), que inclusos vehículos de gran porte o con sistema de 4 x 4 quedan varados en el lodo cuando intentan cruzar por la zona. En muchos casos tienen que pedir auxilio a lugareños que tengan tractor para que se les estire y de esa manera superar el aislamiento y poder seguir viaje.

Por su parte, Francisco Lugo, poblador de San Ignacio que por cuestiones de trabajo debe transitar por la citada ruta, responsabilizo del mal estado del camino al Ministerio de Obras Públicas por no aprovechar los días soleados para poner en condiciones el camino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Las pocas veces que vienen las maquinarias del MOPC solamente hacen tareas de raspado que con la primera gota de lluvia nuevamente se vuelven intransitable”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detenida por vender dos veces terreno en Carapegua

En otro momento Lugo manifestó que, los pobladores de Yabebyry, Pachito López, Baúles, de Laureles, llevan más de 20 años reclamando camino de todo tiempo para poder dejar atrás el aislamiento “Con cada reclamo, con cada manifestación siempre hay promesas de cominos de todo tiempo, pero después no se cumplen”.