Arresto para Thiago Gorostiaga, procesado por coacción sexual

El juez penal de la Adolescencia, Matías Garcete, llevó a cabo este viernes la audiencia de reglas especiales y decretó medidas alternativas a la prisión preventiva para Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (18), en el marco de la imputación en su contra por presunta coacción sexual y violación, formulada por el fiscal Hernán Ricardo Mendoza.

La diligencia realizada lleva esa denominación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 247 del Código Procesal Penal (CPP), porque Gorostiaga Arestivo no está sometido al proceso penal común, sino al proceso especial del fuero adolescente, debido a que cuando habría cometido el hecho aún era menor de edad.

Lea más: Fiscalía investiga casos de supuestos abusos en fiestas estudiantiles

En ese contexto el magistrado, además del arresto domiciliario, ordenó la realización de estudios psicológicos al encausado y también, decretó medidas provisorias tales como la prohibición de comunicarse con la víctima y prohibición de salir del país, según se establece en el artículo 232 de la Ley N° 1680/2001 “Código de la Niñez y la Adolescencia”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El padre del encausado ofreció un bien inmueble como caución real, que fue admitido por el juez Matías Garcete, quien trabó el embargo sobre esa propiedad. Así también, la defensa puso el pasaporte del procesado a disposión del juzgado, Mientras que las medidas dictadas fueron comunicadas a la Dirección de Migraciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, la querella había solicitado la prisión preventiva para Thiago Gorostiaga, resaltando el peligro de fuga. Sin embargo, el magistrado señaló ese argumento como erróneo en este fuero, pues en este no se aplican las disposiciones del derecho penal común.

Lea más: Joven suma tercera imputación en su contra por presunto abuso sexual

Víctima se encontraba en estado vulnerable

En la imputación fiscal se refiere que los hechos fueron cometidos presuntamente por Thiago Gorostiaga, el 6 de diciembre de 2024, contra una adolescente que entonces tenía 16 años .

De acuerdo con el relato de los hechos, la adolescente llegó poco antes de las 00:00 a una fiesta en la casa de uno de sus amigos y compañero de colegio, ubicada en Asunción. En ese lugar, la joven fue víctima de violencia sexual en una de las habitaciones de la planta alta del domicilio, sindicando como autor de ello a Gorostiaga.

La víctima relató que tras su llegada bebió una caipiriña, y luego se quedó sentada en el patio de la casa en compañía de otros amigos. En ese ínterin empezaron a llegar otros invitados, incluso de otra institución educativa ajena a la de ella y sus amigos. Luego otro joven le acercó otra bebida, en un vaso rojo, la cual probó y no le gustó. Tras bailar le acercaron un shot que ingirió y después de esto, comenzó a sentir mareos en la pista de baile.

Lea más: Más de 18.000 causas por abuso sexual en niños se registraron entre el 2020 y 2025 a nivel país

Imputado empleó fuerza para someter a joven

Con el malestar que empezó a sentir, la propietaria de la casa la llevó a la habitación de la planta alta para que repose. Junto con la adolescente también estaban otros amigos. Ella dormitó por unos 10 minutos, según la imputación, y al despertar uno de los presentes intentó besarla hasta que intervino otro de los muchachos.

La joven logró reponerse por unos minutos, sin embargo luego volvió a sentirse mal, en una aparente intoxicación. Ante esta situación la dueña de casa intervino, la aseó y la llevó nuevamente hasta la habitación de la planta alta para que descanse y donde la menor de edad quedó dormida.

Lea más: Imputados por abuso en “último primer día”

En un lapso, la joven sintió que alguien la estaba tocando. Al despertar se percató de que Thiago Gorostiaga la tenía sujetada de una mano que la puso en sus partes íntimas. De acuerdo con el relato de la adolescente, intentó zafarse del muchacho que la atajaba con fuerza, pero no tenía fuerzas, y no sabía si era por su condición o el miedo.

Posteriormente, según la denuncia, Gorostiaga se colocó encima de la víctima y se cubrió con una frazada a fin de ocultar su acto. Tras llegar a su casa a la mañana siguiente, la joven durmió por varias horas y a la tarde notó que tenía moretones por el cuerpo, por el forcejeo con Thiago, y sintió irritadas sus partes íntimas.

La menor de edad comentó ante Fiscalía que conversó con la orientadora del colegio, quien activó el protocolo. Luego de ello, también les contó a sus padres de lo ocurrido y ellos la llevaron al Hospital Barrio Obrero para un diagnóstico.

Lea más: Abusos en fiestas estudantiles: arresto sí, tobillera no para sospechoso

Primer proceso por hechos punibles contra la autonomía sexual

Recordemos que Gorostiaga actualmente cuenta con arresto domiciliario, en una causa por supuesta coacción sexual del que resultó víctima otra de sus compañeras. La medida restrictiva de libertad fue dictada por el juez penal de Garantías Raúl Florentín el 29 de agosto pasado.

En esta causa, Gorostiaga fue imputado por la fiscala María Angélica Insaurralde por hechos ocurridos durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado, en una residencia ubicada en el barrio Manorá.

Lea más: Suman y siguen procesos por supuestos abusos en fiestas estudiantiles

En esta residencia perteneciente a una de las compañeras de la denunciante, se había reservado una pieza con colchones para que las chicas quedaran a dormir, que es donde la joven se quedó a descansar, una suerte de “pijamada”.

La denunciante dijo que en horas de la madrugada se despertó asustada al sentir que alguien le manoseaba en sus partes íntimas, desprendía su ropa y le besaba, pero no tenía suficiente fuerza para sacarlo de encima. Explicó que estaba muy cansada porque había ayudado desde temprano en la organización de la fiesta y además había tomado shots de “jager”.

Segundo proceso por abuso sexual

El pasado 16 de septiembre, el fiscal Hernán Mendoza imputó a Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (18), por la presunta comisión de hechos punibles contra la autonomía sexual. En este marco, el investigador solicitó la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario y, también, la colocación de la tobillera electrónica para una mejor vigilancia.

Lea más: Piden arresto y tobillera para joven investigado por abusos

Así también, se debe señalar que Thiago Gorostiaga, imputado por abuso sexual en personas indefensas, también afronta otra causa, pero por coacción sexual, hecho por el que fue imputado en agosto de este año. En esta causa, que se encuentra a cargo de la fiscala María Angélica Insaurralde, el joven ya cuenta con la medida de arresto domiciliario.

Es por esta razón que el agente fiscal Hernán Mendoza ahora volvió a solicitar la aplicación de medidas como el arresto, sumado a ello la colocación de una tobillera para su monitoreo.