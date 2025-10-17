Directora ejercerá funciones desde la supervisión y se levanta toma de colegio en Ñemby

Estudiantes del Colegio Nacional don Bienvenido Osorio, de la compañía Caaguazú de la localidad de Ñemby, departamento Central, levantaron la toma de la institución, iniciada el miércoles, y se normalizan las actividades en la casa de estudios.

Ayer se realizaron sendas reuniones entre las autoridades y la comunidad educativa y la supervisora Zunilda Torales, determinó trasladar a la directora María Cristina Guayuán, a la supervisión para nuevas funciones.

Igualmente, la supervisión del área pedagógica n° 11-26 asumirá temporalmente la coordinación general y la conducción de la referida casa de estudios, garantizando el normal desarrollo de las actividades escolares.

“Por el momento, la directora ejercerá las funciones administrativas en la sede de la supervisión, mientras se estudian las denuncias y se llegue a una conclusión y levantamos la medida de toma del colegio”, explicó el representante estudiantil, Alexis Contreras.

Por su parte, la supervisora, Zunilda Torales, valoró el esfuerzo realizado y la madures de las determinaciones para reencauzar las actividades escolares, tomando en cuenta que ya están próximos los exámenes finales.

“Gracias a la mediación que hemos realizado, hemos llegado a consolidar los acuerdos y se ha levantado la toma del colegio y ya todo se normaliza en la institución”, explicó la supervisora.

Los estudiantes exigieron la destitución o renuncia de la directora, y acusan de falta de transparencia en el uso de recursos de gratuidad. Alegan que la institución se encuentra en total estado de abandono.