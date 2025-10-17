Guairá: concejal departamental cartista asume como nueva directora de Educación y el secretario del gobernador la reemplaza en la Junta

En un acto realizado en la sede de la Gobernación de Guairá, la concejal departamental Blanca Gómez de Cuyer fue puesta en funciones como nueva directora departamental de Educación.

Cuyer reemplaza a la licenciada Susana Duarte, quien se acogió a la jubilación tras décadas de servicio en el área educativa. Durante la ceremonia, autoridades departamentales y municipales destacaron la labor de Duarte y expresaron su respaldo a la nueva gestión.

Antes de su designación, Blanca Gómez se desempeñaba como supervisora de control y apoyo administrativo del área educativa 04-01, con oficina en el mismo local de la Dirección Departamental de Educación.

La nueva directora señaló que su principal objetivo será fortalecer la comunicación entre las instituciones educativas, las supervisiones y los municipios del departamento.

Asimismo, anunció que impulsará un plan de visitas periódicas a las instituciones educativas, con el fin de acompañar de cerca las necesidades del sector y garantizar una atención equitativa en todas las zonas del departamento.

Durante la última sesión ordinaria de la Junta Departamental, Cuyer presentó una solicitud de permiso temporal por seis meses, a fin de dedicarse plenamente a las nuevas funciones.

Su reemplazante en la Junta será el concejal suplente Marcos Rivas (ANR-HC), quien hasta ahora se desempeñaba como secretario privado del gobernador de Guairá, César Sosa (ANR-HC). Rivas ya fue notificado y se prepara para jurar en los próximos días.