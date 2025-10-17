Pacientes Oncológicos del IPS reafirman su lucha frente al cáncer de mama

En este Octubre Rosa, a través de un comunicado, la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS) reafirma su compromiso con la lucha, la prevención y la esperanza frente al cáncer de mama.

“Este mes nos invita a reflexionar sobre la importancia de la detección temprana, el acceso equitativo a los tratamientos y el acompañamiento integral a las mujeres que día a día enfrentan esta enfermedad. El cáncer de mama no distingue edades ni condiciones, pero sí nos une en un mismo propósito: promover la concienciación, el diagnóstico precoz y la atención oportuna”, señala el escrito.

En nombre de todas las mujeres que luchan con valentía, la Asociación de Pacientes hace un llamado a la solidaridad, al compromiso social y a la empatía colectiva, sosteniendo que ninguna paciente debería transitar este camino en soledad.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento al personal de blanco del IPS, quienes con dedicación, profesionalismo y sensibilidad humana acompañan cada historia de lucha. Su labor cotidiana es un pilar esencial en el proceso de tratamiento y recuperación, y representa una fuente de esperanza para miles de familias”, expresa el comunicado.

En otro punto señala: “En este contexto, instamos a las autoridades del Instituto de Previsión Social y del sistema de salud en general a garantizar el acceso continuo a los medicamentos oncológicos, la provisión de estudios diagnósticos y la atención médica especializada, sin interrupciones ni demoras”.

Y agrega: “La lucha contra el cáncer requiere políticas sostenidas, recursos adecuados y una gestión comprometida con el bienestar de las pacientes. Hoy, más que nunca, levantamos nuestra voz por todas las mujeres que luchan, por las que acompañan y por las que nos guían desde la memoria”.

“Juntas seguimos caminando con fuerza, fe y esperanza, porque luchar contra el cáncer es, ante todo, luchar por la vida”, finaliza.