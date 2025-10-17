Productores de Panchito López en alerta por crecida del río y anegamiento de caminos

El ganadero y poblador de Panchito López, Miguel Vallejos, informó que el jueves se registraron 102 mm de lluvia y, desde la madrugada de este viernes hasta las 10:00, cayeron aproximadamente 80 milímetros más, totalizando 182 mm en un lapso de 24 horas. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias continuarán durante toda la jornada.

Vallejos señaló que la situación climática ya se está volviendo perjudicial, debido a la crecida del río Paraná. Explicó que muchas familias de la zona mantienen su ganado vacuno en los carrizales, pero que las lluvias impiden mover los animales.

“Si se pudiera sacar, no hay dónde llevarlos, porque los campos están quedando bajo agua por las precipitaciones, la crecida del río y el mal estado de los caminos”, expresó.

El fenómeno climático, además de agravar el mal estado de los caminos que comunican Panchito López con Yabebyry y Baúles, también provocó inundaciones en viviendas y daños en cultivos de autoconsumo, como maíz, ramas de mandioca, porotos y diversas hortalizas.

Datos de la Prefectura Naval indican que la altura actual del río Paraná en la zona de Panchito López es de 3,90 metros, 25 cm más tras las precipitaciones. La cota normal en el área oscila entre 2,50 y 3,50 metros.

Pobladores de la zona de Baúles manifestaron su malestar por tener que permanecer aislados a causa del mal estado de la ruta. Además, responsabilizan al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por no atender los reclamos de larga data sobre la construcción de un camino de todo tiempo.

