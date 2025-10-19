Rugbistas paraguayos se alistan para el repechaje con miras al Mundial

Paraguay se prepara para Rugby World Cup 2027, tras vencer a Brasil en la ciudad de San Pablo. El plantel de técnicos y jugadores tocó tierra guaraní en la mañana de este domingo. El Aeropuerto Pettirossi se llenó de familiares, amigos y aficionados.

La selección paraguaya ganó 31-24 a Brasil, lo que fue calificado como un gran triunfo, ya que les brinda el boleto para el Torneo de Clasificación Final a Rugby World Cup 2027.

Ricardo Le Fort, entrenador la selección paraguaya de Rugby, manifestó que fueron dos semanas muy duras, ya que primeramente se enfrentaron al vecino país en nuestro territorio y posteriormente en San Pablo.

“El equipo supo estar a la altura de las circunstancias, jugó un gran partido y bueno, y por suerte la serie quedó con nosotros, la ilusión de seguir compitiendo para una plaza en el mundial”, expresó a su llegada.

El torneo arranca el 8 de noviembre y se extiende hasta el 18. La selección paraguaya viajará el 13, anunciaron.

“Somos un grupo muy fuerte, muy unido y bueno, creo que eso se refleja un poco en la cancha”, resaltó.

Por su parte, Carlos Plate, uno de los jugadores, comentó que después de 10 años lograron ganar a Brasil y en los dos partidos.

Respecto al encuentro en Dubai, señaló que jugarán un cuadrangular con Namibia, en Estambul y Bélgica.

“Estamos muy esperanzados de ir a conseguir la clasificación al Mundial. El equipo está integrado por muchos jóvenes, que es lo importante y estos dos partidos al hilo nos da una confianza que estábamos buscando hace tiempo’, reflexionó.

Arturo López, también del equipo, calificó los resultados como histórico. “Yo siendo argentino y teniendo padres y abuelos paraguayos es un orgullo muy grande representar a este país. Realmente me dio todo desde el momento que llegué, llegué hace cinco años y empezamos desde abajo y ver que todo lo que pasamos y crecimos en este proceso y ver que esto es fruto de todo el esfuerzo que llevamos. La posibilidad de llegar a un mundial así, es impresionante. La ilusión está intacta, nos toca un largo camino, sabemos que allá no nos va a ser fácil, pero estamos seguros de que vamos a darlo todo”.