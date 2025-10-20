MEC dice que municipalidades deben controlar estructura de colegios privados

El techo de una de las aulas del Colegio Privado Nazaret, ubicado en Lambaré, se derrumbó en la noche de este domingo, afectando también a la estructura de otras dos salas contiguas, por lo que se suspendieron las clases presenciales hasta tanto se garantice la seguridad de los estudiantes.

Como ocurrió en la noche del fin de semana, es decir, no había clases, no se registraron heridos durante el incidente, según el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

Los bomberos informaron que la causa del colapso total del techo se dio por un problema en la cabreada de la estructura, lo que terminó también afectando a otras aulas en el local.

Marcelo León Nogués, director de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), explicó que los colegios privados se manejan, en términos de infraestructura, por cumplimiento de normas edilicias reguladas por las municipalidades.

“Al ser instituciones privadas, son responsables del mantenimiento y calidad edilicia, debiendo cumplir con las regulaciones municipales”, agregó.