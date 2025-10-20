Pequeños productores siguen tirando la cosecha y organizan una movilización a nivel nacional

Los minifundistas de Central y otras regiones del país, dependientes de la Federación Nacional Campesina (FNC), denunciaron la falta de mercado para los productos nacionales y el ingreso masivo del contrabando.

Los afectados indicaron que ya están en etapa de cosecha la cebolla y la papa, pero no tienen mercado seguro y los precios irrisorios que se quiere pagar en las fincas, generan mucha incertidumbre.

“No estamos mejorando nada en el campo, se sigue tirando una gran cantidad de lechuga y ahora estamos en etapa de cosecha de cebolla y papa, pero no se quiere para el precio justo en las fincas”, expresó el dirigente de la Federación Nacional Campesina, Rosalino López.

Agregó que por cada bolsa de 20 kilos de cebolla solo se quiere pagar la irrisoria suma de G. 25 a 30 mil, pero que dicha cantidad no satisface a los agricultores de menor escala.

Contrabando continúa

Los pequeños productores indicaron que el bajo precio que se quiere pagar por la producción nacional es debido al ingreso masivo de estos productos de manera ilegal y que los mercados están llenos de artículos de contrabando.

“El Gobierno de Santiago Peña habla de lucha contra el contrabando, pero, sin embargo, los pequeños productores no pueden ubicar la producción porque los centros comerciales están repletos de contrabandos”, expresó el dirigente.

“Los minifundistas son los que más resienten este problema, porque producen en menor escala y con la pérdida de la producción el daño económico es enorme y exigimos al Estado paraguayo mayor apoyo”, resaltó López.

Gran movilización

La FNC organiza para este jueves una gran movilización nacional para repudiar las constantes verificaciones que viene realizando el gobierno del presidente Peña a la producción nacional.

“Nos estamos organizando los pequeños productores de los diferentes departamentos del país para una gran movilización para este jueves y repudiar esta política del Estado que está persiguiendo a los agricultores compatriotas”, expresó Rosalino López.

Dijo que los trabajadores del campo de los departamentos de Caaguazú, Guairá, Central, San Pedro y Canindeyú son los que ya están prestos para la manifestación, pero no se descartan que los productores de otras regiones se acoplen a la medida de protesta.

“La idea principal es posicionarnos ante este atropello de parte de este gobierno contra el pequeño productor y repudiar el decomiso de la producción nacional y la retención de los camiones que llevan nuestro trabajo”, explicó Rosalino López.

También lamentó la exigencia de documentos como guías de traslado y facturas a los pequeños productores sin que se haya hecho un debate público o algún plazo para que puedan organizarse.

Alegan que no están ajenos a pagar impuestos y a expedir facturas legales, pero también el gobierno debe de implementar una política de asistencia permanente y no de recortar permanentemente el presupuesto para este sector.