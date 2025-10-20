¿Querés aprender inglés? Ministerio de Defensa llama a test de ubicación

El Instituto Superior de Idiomas (ISI) del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) anunció que se realizará mañana un nuevo examen de ubicación para su requerido curso de inglés.

La oportunidad para reservar un horario para el examen se abre este martes, 21 de octubre, a partir de las 08:00. La institución aclaró que los cupos son limitados y el agendamiento se realiza únicamente por vía telefónica.

Desde el Ministerio de Defensa se recalcó que el agendamiento no se realizará a través de WhatsApp, correo electrónico ni otros números de contacto y que la única línea habilitada es el 021-204-925. Una vez realizada la llamada, se asignará un horario para rendir el examen, que tiene un arancel de Gs. 20.000.

Detalles del test y requisitos de inscripción

El test de ubicación se desarrollará el miércoles 22 de octubre, en dos turnos: a las 08:00 y a las 11:00. Como requisito para rendir, el interesado debe tener conocimiento del idioma inglés, contar con disponibilidad para cursar de lunes a viernes y, presentarse con documento de identidad (físico o electrónico) y un bolígrafo.

Entre los requisitos generales exigidos por el Ministerio de Defensa para la inscripción al curso una vez aprobado el test de ubicación, se establece: