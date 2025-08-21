Política

Senado devuelve ley sobre enseñanza de inglés desde preescolar por falta de fondos y docentes

El oficialismo colorado admitió ayer que el Estado y este gobierno no cuentan con los fondos necesarios ni con la cantidad de docentes capacitados para implementar la enseñanza de inglés desde el preescolar en todo el país. Es por ello que la Cámara de Senadores resolvió ayer aprobar con modificaciones dilatorias y devolver a la Cámara Baja dicho proyecto de impulsado por diputados cartistas.

21 de agosto de 2025 - 13:25
Blanca Ovelar (ANR) de pie; Eduardo Nakayama y Yolanda Paredes. Gustavo Machado

La senadora liberocartista Hermelinda Alvarenga, vocera de la comisión de Educación, señaló que ni siquiera se tienen estadísticas sobre cuántos docentes de ingléshay en total en el Paraguay y recalcó que no existen fondos para su capacitación o salario.

Lizarella Valiente (ANR, HC), vocera de la comisión de Niñez, propuso en las modificaciones que la implementación sea gradual y se asignen recursos para capacitar a docentes en el futuro.

Sin docentes de materias básicas

Blanca Ovelar (ANR), exministra de Educación, subrayó que no corresponde al Congreso imponer qué se debe estudiar por ley, ya que existen órganos rectores para ello.

Recalcó que actualmente ni siquiera se tienen fondos para pagar profesores de comunicación, matemáticas y otros. Recordó que una ley al respecto está vigente desde el 2013, pero nunca se aplicó.

El proyecto “modifica y amplía los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 5031/2013 ‘que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la media”.

