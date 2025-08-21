Senado devuelve ley sobre enseñanza de inglés desde preescolar por falta de fondos y docentes

La senadora liberocartista Hermelinda Alvarenga, vocera de la comisión de Educación, señaló que ni siquiera se tienen estadísticas sobre cuántos docentes de ingléshay en total en el Paraguay y recalcó que no existen fondos para su capacitación o salario.
Lizarella Valiente (ANR, HC), vocera de la comisión de Niñez, propuso en las modificaciones que la implementación sea gradual y se asignen recursos para capacitar a docentes en el futuro.
Sin docentes de materias básicas
Blanca Ovelar (ANR), exministra de Educación, subrayó que no corresponde al Congreso imponer qué se debe estudiar por ley, ya que existen órganos rectores para ello.
Recalcó que actualmente ni siquiera se tienen fondos para pagar profesores de comunicación, matemáticas y otros. Recordó que una ley al respecto está vigente desde el 2013, pero nunca se aplicó.
El proyecto “modifica y amplía los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 5031/2013 ‘que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la media”.