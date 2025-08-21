Senado devuelve ley sobre enseñanza de inglés desde preescolar por falta de fondos y docentes

El oficialismo colorado admitió ayer que el Estado y este gobierno no cuentan con los fondos necesarios ni con la cantidad de docentes capacitados para implementar la enseñanza de inglés desde el preescolar en todo el país. Es por ello que la Cámara de Senadores resolvió ayer aprobar con modificaciones dilatorias y devolver a la Cámara Baja dicho proyecto de impulsado por diputados cartistas.