Pacientes de IPS denuncian falta de fármacos para diabetes, hipertensión y dolores crónicos

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron ante esta redacción el suplicio que deben sortear por la falta de al menos cinco medicamentos para enfermedades crónicas. Exigen que se reponga de manera inmediata, ya que les cuesta mucho dinero la compra en farmacias externas.

Medicamentos en falta

Dapagliflozina de 10 mg, utilizado para tratar la diabetes mellitus tipo 2.

Amitriptilina 25 mg, un antidepresivo usado igualmente para casos de migraña y cefaleas vasculares.

Lercaten , utilizado para casos de hipertensión leve a moderada.

Sitagliptina de 100 mg, utilizado igualmente para la diabetes tipo 2.

Pregabalina 75 mg, indicado para dolor neuropático, epilepsia y trastorno de ansiedad generalizada.

La respuesta del IPS

El doctor Derlis León, gerente de Salud del Instituto de Previsión Social, comentó que están trabajando para que los asegurados puedan contar con todos medicamentos necesarios.

“La dapagliflozina tiene un llamado ahora, que está en su etapa de evaluación en Contrataciones y entendemos que en la etapa de evaluación para la compra. Estaría en el transcurso de la siguiente semana”, garantizó.

Respecto a la pregabalina, dijo que están trabajando para ver si se trata de un tema puntual de alguna clínica periférica y se comprometió en reforzar la distribución.

“Y de los otros dos productos tenemos órdenes de compra, estamos esperando la entrega por parte de los proveedores”, manifestó.

Remarcó que estos últimos tendría una demora de por lo menos tres semanas.

Agregó que los mismos son utilizados como energético, antidiabético y otro es neurotrópico. “Tres medicamentos se utilizan tanto para afecciones neurológicas como para las aplicaciones del dolor”.

Explicó que trabajan sobre una planificación para que exista una secuencia de abastecimiento.

Medicamento para afecciones de próstata

Anunció que a partir de mañana, miércoles, se iniciará la distribución del medicamento temozolomida, para afecciones de la próstata, que también estaba en falta.